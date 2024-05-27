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В России помилованный лидер ОПГ застрелил велосипедиста из ружья

  • 27.05.2024, 13:58
  • 1,938
В России помилованный лидер ОПГ застрелил велосипедиста из ружья

Рецидивист воевал в составе «Вагнера».

Лидера Курагинской ОПГ Андрея Ащеулова, известного по прозвищу «Ащеул», задержали по подозрению в убийстве жителя поселка Большая Ирба, пишет ASTRA.

По словам родственницы погибшего отца четырех детей 50-летнего Анатолия Хохлова, он всего лишь проезжал мимо на велосипеде, а Ащеулову «что-то не понравилось» и он выстрелил ему в голову из ружья.

Как утверждают очевидцы, после убийства Ащеулов, угрожая оружием, приказал своему другу, ставшему свидетелем преступления, сесть с ним в машину и уехал из поселка. Вскоре Ащеулова задержали в Манском районе.

В 2019 году Андрея Ащеулова приговорили к 18 годам лишения свободы за 11 эпизодов вымогательства, разбоя, побоев, угона автомобилей, а также за угрозы журналисту из Абакана Михаилу Афанасьеву, который писал еще об одном убийстве группировки, доказательств которому не смог найти суд.

Ащеулов ушел на войну с ЧВК «Вагнер».

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