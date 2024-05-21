Врач: Лукашенко может оказаться в инвалидном кресле

Врач: Лукашенко может оказаться в инвалидном кресле7
- 21.05.2024, 12:38
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Навредить здоровью могут даже постановочные телодвижения.
На видеокадрах, опубликованных азербайджанскими СМИ, видно, с каким трудом Лукашенко давались пешие прогулки во время поездки к Ильхаму Алиеву. Сайт Charter97.org попросил врача на условиях анонимности прокомментировать состояние здоровья белорусского диктатора:
— Сложно о чем-то говорить, ведь каких-то официальных диагнозов нет. Точно можно сказать, что есть большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, коленный сустав, видимо, уничтожен. Не исключаю, что есть проблемы с позвоночником. Эти моменты могут вызывать боль, неприятные моменты, которые можно увидеть на фото.
Очень много возрастных болячек, но, видимо, человек не понимает, сколько ему лет. Хоккей, рубка дров — это не занятия для пенсионера.
— Тут же явно вопрос пропаганды. Не думаю, что он в состоянии полноценно рубить дрова и играть в хоккей.
— В таком возрасте любые резкие телодвижения могут навредить. Даже постановочные. В его случае нужна качественные физиопроцедуры под присмотром специалистов, покой, плед и теплый чай. Второй момент — нервное истощение. Человек постоянно находится под прессингом. От этого и все эти треморы. Нервная работа.
— Какие могут быть последствия?
— Вплоть до инвалидного кресла. Сегодняшняя медицина, конечно, творит чудеса. Можно заменить любой сустав, но если человек хорохорится, делает все наоборот, тогда последствия для пациента могут самыми разными.