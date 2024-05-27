«Верните хотя бы мои деньги» 27.05.2024, 14:06

иллюстративное фото

Белоруска рассказала в TikTok, как пострадала из-за супердоступа к счетам населения.

Репетитор английского языка из Минска рассказала в TikTok, как уже два месяца не может добиться разблокировки своего банковского счета. По ее словам, проблемы возникли из-за решения одного из РОВД. Напомним, с 1 марта силовики получили супердоступ к платежам белорусов. С тех пор по их указанию банки блокируют отдельные счета, а их владельцев вызывают на разговоры, отмечает «Зеркало».

«Я хотела рассказать эту историю, когда она подойдет к концу, но я вижу, что конец не близок, — отметила минчанка. — Два месяца назад я была на кассе магазина и хотела заплатить за покупки. На кассе мне сказали, что у меня недостаточно средств на карте. Я пришла в шок, потому что это была моя основная карта, я всегда хранила деньги на ней. В очень редких случаях снимала наличку, потому что она в принципе не нужна сейчас, почти все можно оплатить по карте».

Минчанка сначала подумала, что «мошенники украли все деньги с карты».

«Я сразу же позвонила в банк, на что мне ответили, что на мой счет наложен арест таким-то РОВД такого-то города, в котором я даже не живу. Я в шоке, что вообще происходит. Звоню в милицию, — рассказала минчанка. — Выяснилось, что на мой счет наложен арест из-за одного перевода моего ученика, который живет за границей. Дело в том, что он выводил средства из криптовалюты: переводил себе на белорусскую карту, с которой отправлял деньги мне. То есть я понятия не имела, что эти средства до этого были в криптовалюте. Это была обычная белорусская карта».

Репетитор уточняет, что «в итоге счет заблокирован уже два месяца».

«Я ничего не могу добиться. Я дала все показания, что я вообще к этому никак не причастна, верните мне хотя бы мои деньги, которые я честно заработала, за которые я плачу налоги. На что мне говорят, что это невозможно, процесс запущен. Пока эта вся цепочка не развяжется, мне не смогут разблокировать карту, — отметила репетитор. — Я уже не знаю, что мне делать, к кому обращаться».

Минчанка уточнила, что звонила не только в милицию, но и в Следственный комитет.

«Я вообще не понимаю, как такая ситуация могла произойти. Почему я не могу воспользоваться моими личными деньгами, снять их», — сказала репетитор.

По ее словам, теперь она старается хранить деньги в наличной форме.

Это видео собрало больше 700 комментариев в TikTok. Приведем некоторые из них:

«Возмущает, что банки разрешают давать наши деньги третьим лицам блокировать».

«Ситуация один в один. Я — репетитор, плачу налог на профдоход. Мама ученика перевела деньги. Теперь не знаю, как платить НПД. И придется ходить на почту, чтобы платить за квартиру».

«У меня два месяца тишина, ни звонков из органов, ничего. Ждите — и все!»

«Держите деньги под подушкой, целее будут».

«Уже ездили на допрос, писали заявление. Сказали, что в течение 10 дней (разблокируют. — Прим. ред.), но уже прошел месяц, денег нет».

«Это приведет к недоверию людей к картам белорусских банков, и все будут обналичивать свои деньги. Вот и все».

«Точно такая же ситуация, заблокировали все карты. Обзвонил все инстанции, но результатов не было. Но через 10 дней карту разблокировали, сразу снял все деньги, а через 6 дней ее снова заблокировали».

«Была такая же история. За 10 дней все решилось».