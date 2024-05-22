С прилавков белорусских магазинов вскоре исчезнут важные товары 2 22.05.2024, 12:43

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Чем лучше закупиться впрок?

Чиновники придумали, как ударить по так называемым «недружественным» странам: список запрещенных к ввозу и продаже товаров дополнили многими позициями. Среди них — бытовая химия и косметика. В первую очередь ограничения коснутся популярных мировых брендов, которые к нам поставляли с польских заводов. Сайт zerkalo.io рассказал, с какими товарами и какими брендами могут начаться проблемы.

Некоторые бренды могут почти полностью исчезнуть с полок магазинов

Правительство расширило список товаров, которые импортерам запрещено ввозить в нашу страну, а торговле — выставлять в своих магазинах на продажу. Среди них многие виды косметики и бытовой химии. Причем новые ограничения касаются только некоторых «недружественных» стран — Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии. Минск смутило, что эти государства принимают санкции Беларуси. Напомним, они делают это в отношении белорусского режима за репрессии, нарушения прав человека и содействие российской военной агрессии.

В случае санкций часто удар приходится также на беларусские компании и потребителей. Это же касается нового эмбарго. Из-за нынешнего решения правительства белорусам станет сложнее найти многие популярные косметические продукты. А в некоторых случаях можно говорить фактически о полном исчезновении брендов соседних стран. Например, беларусы не смогут купить многие товары польской косметики Ziaja. То же касается части продукции популярных у белорусов брендов Eveline Сosmetics, Bielenda, потому что они тоже польские.

Какой косметики должно стать меньше на полках магазинов

Что касается косметики, то на полках магазинов хватает товаров, которые импортировали из Польши. Нынешние ограничения правительства затронут покупателей шампуня Dove, часто его продавали как раз польского производства.

Под запрет также попали популярные мужские дезодоранты Old spice и Gillette, произведенные на заводах в Польше. Та же история со многими известными средствами для бритья — кремами, бальзамами, пенами.

К нам часто везли средства для депиляции польской марки Eveline Сosmetics. Они также попали под запрет.

Какое-то время могут быть перебои с зубной пастой Colgate, потому что ее тоже часто импортировали из польских предприятий.

Лучше уже сейчас запастись солнцезащитными кремами брендов Kolastyna — их тоже к нам везли из соседней Польши. Но после запрета будут продаваться испанские и немецкие товары такого же действия.

Какая ситуация с бытовой химией?

Как следует из постановления правительства, вводится также запрет на ввоз в нашу страну моющих средств, которые произведены на заводах Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии. Как видно из онлайн-версий магазинов, чаще всего такие такая бытовая химия попадает на белорусский рынок из России, реже их импортируют из западных стран. Так что многие покупатели могут не заметить запрет по этому пункту.

А могут ли импортеры заменить польскую косметику, к примеру, немецкой?

В теории могут. Германия хоть и входит в список «недружественных» стран, но косметику и бытовую химию оттуда можно привозить.

В этой ситуации импортеры этих товаров имеют возможность переориентироваться на условную Германию. Поэтому косметические товары и бытовая химия известных мировых брендов не должна полностью исчезнуть из белорусских магазинов. Например, шампунь Pantene будут везти к нам не из Польши, а, например, из Германии (в дополнение к поставкам из России). Но в этом случае его цена, скорее всего, будет выше. Одна из причин — везти товар придется дольше и более сложным маршрутом, что должно обойтись импортерам дороже и, как следствие, отразится на цене для белорусского потребителя.

Почему в выигрыше окажутся, скорее всего, российские поставщики

Среди белорусских производителей есть, конечно, альтернатива по многим позициям косметики. Однако заменить только отечественными исчезнувшие западные товары явно не получится. Скорее всего, активно их место будет занимать российская косметика и бытовая химия, где также продолжает работать достаточно предприятий, которые производят продукцию мировых брендов.

Выходит, что от такого решения правительства не останутся в выигрыше ни население, ни отечественные производители. По сути, чиновники просто облегчили условия конкуренции на нашем рынке для россиян.