Леди Гага надела платье из бампера Mercedes-Benz E-Class 27.05.2024, 13:55

В необычном наряде певица появилась на премьере своего фильма-концерта.

В прошлую пятницу в Лос-Анджелесе состоялся специальный показ фильма-концерта Chromatica Ball Леди Гаги. На красной дорожке она появилась в платье из бампера Mercedes-Benz E-Class, пишет «Автоцентр».

Наряд создан берлинским домом моды Selva под руководством аргентинского дизайнера Сельвы Гюйгенс. По всей вероятности, в качестве полотна использован передний бампер купе или кабриолета E-Class IV 2014-2016 годов, поколения W212. В нем вырезали дополнительные отверстия для рук.

Свою последнюю коллекцию Гюйгенс называет «движение бруталистского функционального искусства». В ней он использовал всевозможные выброшенные материалы и перепрофилированные предметы, включая автозапчасти. Лиф одного из нарядов создан из переднего бампера Renault Twingo. В другом дизайнер использовал приборную панель и пресс-форму центральной консоли.

По всей вероятности, Mercedes-Benz E-Class в качестве «донора» для платья Гаги выбран не случайно. Певица владела несколькими автомобилями E-Class, в том числе и седаном E350 того же поколения W212. Также ей принадлежит один из самых красивых седанов W123 в Нью-Йорке.

В гараже Леди Гаги побывали или еще находятся Ford F-150 Lightning первого поколения, оригинальный Ford Bronco, Lincoln Continental 1960-х годов, Chevrolet Nova SS и крутой El Camino. Также певица владеет несколькими Rolls-Royce Phantom и Corniche II, суперкарами Audi R8 и Lamborghini Huracan. Когда-то у нее был Alfa Romeo Spider 1980-х годов, от которого Гага избавилась из-за проблем с обслуживанием. Также ее видели за рулем Tesla Cybertruck, но по данным Jalopnik, пикап ей не принадлежит.