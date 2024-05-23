Генералов берут пачками 1 Владимир Пастухов

23.05.2024, 12:41

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Владимир Пастухов

Путину во сне являются декабристы.

Если тенденция продлится, то небоевые потери российского генералитета от ударов ФСБ вскоре превысят боевые потери от ударов ВСУ. Логично было бы на следующем шаге начать поиск скрытых агентов ВСУ в ФСБ, чтобы выравнять баланс.

Пока самым значительным политическим событием последнего (в смысле очередности, а так – кто знает?) срока Путина стал грубый «наезд» на армию, причем совершенный в классической, старорежимной питерской манере, как будто бы прямо позаимствованной из благословенных «нулевых». Генералов берут пачками, причем не за то место, которое труднее всего защитить, потому что не ворует в российской армии только тот, кто не пьет, а непьющих там разве что один Белоусов и есть – он держится молитвами.

Оставив временно в стороне вопрос о том, чем именно армия так напугала Путина (возможно, ему во сне стали являться декабристы и Жуков с Коневым), сосредоточимся на последствиях. Главным из них является резкое и непропорциональное политическое усиление ФСБ (и в широком смысле – спецслужб вообще, в особенности ФСО, Росгвардии, Следкома и так далее). Так или иначе, но дуэль за право свалить ответственность за вляпывание в войну друг на друга выиграла Лубянка. Теперь она вся в белом, а генералы известно в чем.

Логичным следующим шагом, на мой взгляд, является зачистка самой Лубянки. Все, что я знаю из истории о колесе террора, сводится к том, что его повороты синхронизованы со сменой лидера аппаратной гонки. Колесо это следует за лидером как тень. Именно поэтому есть такие времена и такие гонки, когда лучше всегда оставаться вторым. Первым тоже можно, но недолго…

ФСБ (в ее самом широком понимании) превращается в монополиста на рынке «смотрящих». На первом этапе это дает много мелких и приятных «поблажек». Уже сейчас уверенно можно сказать, что на рынке идет мощный «черный передел» активов, главным бенефициаром которого являются люди и организации, аффилированные со спецслужбами. И это отнюдь не те (или не только те) процессы, которые широко освещались в медиа. В действительности, основные события происходят в регионах, даже не на областном, а на районном уровнях, где под прикрытием «нужд военного времени» происходит перекраска черных крыш в красные.

Но, набрав такую немеряную силу, ФСБ превратится в очевидную и непосредственную угрозу стабильности власти Путина. У него не будет другого выхода, как начать ее зачистку, чтобы сделать ей «институциональное осаже». Впрочем, возможны нюансы – например, можно не успеть. Так обычно начинаются перестройки.

Владимир Пастухов, Telegram