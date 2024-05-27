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В колонии «Волчьи норы» сгорели все электроприборы

  • 27.05.2024, 13:38
  • 1,124
В колонии «Волчьи норы» сгорели все электроприборы

ИК сутки была отрезана от внешнего мира.

Исправительное учреждение подсчитывает убытки из-за грозы 20 мая: в учреждении сгорели все подключенные электроприборы, сообщает Mayday.team.

Исправительная колония №22 «Волчьи норы» в течение суток была отрезана от внешнего мира. Причина — мощный ливень с грозой, который прошел в минувший понедельник в районе деревень Доманово и Борки.

Стихия полностью отключила телефонную связь в колонии, а теперь стало известно, что в ИК-22 из-за ударов молнии сгорели все подключенные на тот момент электроприборы. Из-за этого отменены все видеозвонки, так как сгорела начинка всех компьютеров.

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