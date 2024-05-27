В России разрешат движение «Талибан» 1 27.05.2024, 13:25

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Москва хочет признать правительство в Афганистане.

МИД и Минюст доложили Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных в России организаций, заявил ТАСС директор второго департамента Азии российского Министерства иностранных дел Замир Кабулов. Без исключения «Талибана» из указанного реестра будет преждевременным говорить о признании афганского правительства, отметил дипломат.

Кабулов добавил, что данный вопрос продолжает прорабатываться и МИД занимает по нему «позитивную» позицию. «Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — объяснил он.

Директор второго департамента Азии МИД РФ также рассказал, что Москва направила приглашение «Талибану» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Отвечая на вопрос о том, какие темы в рамках мероприятия планируется обсуждать с талибами, Кабулов заявил, что существует много перспективных сфер взаимодействия. К ним он отнес расширение сотрудничества по закупке российских нефтепродуктов и прочих «товаров повышенного спроса», а также использование транзитных возможностей Афганистана для «расширения товарооборота с обширным регионом».

В 2022 году Кабулов говорил, что талибам для официального признания их правительства необходимо будет выполнить ряд требований. В частности, создать инклюзивный кабмин и начать соблюдать права человека в стране. «В первую очередь это, конечно, касается женщин, их прав на работу и другие обычные гражданские права», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, как можно сподвигнуть талибов к созданию инклюзивного правительства, Кабулов сказал: «Будем убеждать».