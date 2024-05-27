Мотоциклист на скорости упал возле Минского моря, уходя от лобового столкновения 27.05.2024, 13:28

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Происшествие попало на видео.

Один из читателей «Онлайнера» вчера возле Минского моря стал очевидцем опасной ситуации с участием мотоциклиста. Тот, выходя из поворота, рисковал столкнуться лоб в лоб с встречным автомобилем. Уходя от столкновения, мотоциклист зацепил обочину и упал. Это попало на запись видеорегистратора.

Инцидент случился 26 мая (дата на регистраторе установлена неверно) на одной из дорог между Минским морем и Свислочью, в районе санатория «Ракета». Дорога, где все произошло, имеет закругление, по которому и двигался мотоциклист. По какой-то причине он оказался слишком близко к внешнему радиусу, а там в этот момент двигался встречный автомобиль. Мотоциклист объехал его слева, вплотную к бордюру, и, не удержавшись, упал, кувыркнувшись через себя.

После этого мотоциклист смог самостоятельно встать на ноги, отряхнулся и дал понять окружающим, что с ним все в порядке.

— Я бы не сказал, что совсем молодой, на вид лет 30—40, — рассказал очевидец.