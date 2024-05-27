«Четыре источника» и визит в Беларусь. Виталий Портников

27.05.2024, 7:48

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Виталий Портников

Зачем Путин говорит о «переговорах» с Украиной?

Сразу после того, как информационное агентство Reuters распространило информацию о том, что руководитель России якобы готов к мирным переговорам с Украиной, со ссылкой на четыре источника в окружении Путина, о возможности таких переговоров, однако несколько в другой тональности, заговорил и сам Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так что мы имеем дело со спланированной информационной спецоперацией, цели которой стоит понять.

Сразу скажу, что я не верю ни в какие источники в окружении Путина. Я уверен, что корреспонденты солидного агентства говорят правду, с ними действительно общались высокопоставленные российские чиновники, возможно — даже члены Совета Безопасности РФ. Однако чиновники в Кремле — это вовсе не чиновники в Белом доме или Елисейском дворце. Никто из них не будет говорить с иностранным корреспондентом вплоть до того момента, пока не получит указание сверху. И задачей собеседников журналистов Reuters было подготовить фон для визита Путина в Минск и его высказываний о переговорах.

Эти высказывания не оставляют никаких сомнений, что Путин, как и Песков, понимают под переговорами капитуляцию Украины. Даже если считать, что глава России предполагает возможность окончания войны (то есть «спецоперации»), это окончание должно одновременно создать условия для проведения новой «спецоперации» тогда, когда в России будут к этому готовы. Так что Песков недаром говорит – опять – о переговорах по достижению целей «спецоперации». А эти цели, как известно, включают не только признание Украиной российского статуса оккупированных территорий, но и демилитаризацию Украины.

Что действительно появилось в высказываниях Путина нового – так это попытка поставить под вопрос легитимность власти Украины, с которой он якобы собирается вести переговоры. Это также ожидаемо, у меня не было никакого сомнения в том, что после 20 мая российская пропаганда будет постоянно болтать о нелегитимности президента Владимира Зеленского. Однако я не ожидал, что главным пропагандистом станет сам Путин.

Российский руководитель теперь говорит о том, что саммит мира в Швейцарии собирается исключительно для того, чтобы подтвердить легитимность украинского президента. Очевидно, что это последнее, о чем думал Зеленский, когда обращался к президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд с предложением провести такую конференцию. Однако Путин как бы убеждает лидеров стран Глобального Юга: не надо вам туда ехать, вас просто хотят использовать в качестве статистов для подтверждения чужой легитимности. И этот сигнал на самом деле демонстрирует, что главное, ради чего Путин вообще заговорил о переговорах – это попытка поставить под сомнение не только легитимность украинского президента, но и смысл проведения форума в Швейцарии.

Как раз тогда, когда Путин собирался в Минск, министр иностранных дел КНР Ван И убеждал главного советника президента Бразилии Селсу Аморима в перспективности китайских предложений по окончанию «конфликта» в Украине.

И, надо сказать, убедил — теперь у китайских предложений по фактическому «замораживанию» конфликта, с которыми согласился Путин во время своего визита в Пекин, есть еще и бразильская поддержка, есть совместный план Китая и Бразилии, есть еще одна альтернатива украинскому видению.

Следовательно, Путин генерирует не мирные предложения, он генерирует хаос, который должен помочь ему продолжать войну.

Виталий Портников, «Радио Свобода»