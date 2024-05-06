В Гомеле осудили известного шоумена и предпринимателя 1 6.05.2024, 15:43

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За участие в акции протеста.

Суд Железнодорожного района Гомеля 30 апреля вынес приговор известному в городе шоумену и ведущему фестивалей Егору Зенченко, обвинив его в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участии в них» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).

Дело рассматривала судья Оксана Шевякова, сообщают правозащитники. Дата задержания Егора пока неизвестна.

Егор Зенченко организовывал и проводил в Гомеле массовые мероприятия. Среди них – «Лучший выпускной», закрытие мотосезона на Полесье, проводил дни города Гомеля.

Судья наказала Егора лишением свободы сроком на два года в условиях общего режима.