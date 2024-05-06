Белорусам предлагают отдохнуть в Греции с вылетом из Минска 1 6.05.2024, 16:22

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Но всплеска спроса на такой отдых пока нет.

Россияне стали больше бронировать туров в Грецию из-за простоты получения греческой визы и перелета, хоть и не прямого. Тем временем в Беларуси всплеска спроса на такой отдых пока нет, хотя Греция остается популярным туристическим направлением на нашем рынке. Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров (РСТО).

По данным организации, для белорусов действует обширная полетная программа из аэропортов соседних стран.

Так, можно вылететь из Варшавы в Афины и Пелопоннес, Закинф, Родос, Крит, Корфу, Санторини, Халкидики и Пиерию.

Из Вильнюса белорусам доступны рейсы в Афины и Пелопоннес, Крит, Корфу, а из Каунаса можно улететь на остров Родос.

Кроме того, можно отправиться в Грецию прямо из Минска на самолете «Белавиа». Этот маршрут будет с пересадкой в Стамбуле, а добраться таким маршрутом можно в Афины и Пелопоннес, Халкидики и Пиерию.

Также на белорусском туристическом рынке есть автобусные туры на разные курорты с выездом из Минска. Например, такое 13-дневнее путешествие в Салоники с переездом через Будапешт и Белград будет стоить примерно 550 евро на человека.

Греческий шенген белорусы могут оформить в визовом центре в Минске. Операторы помогают с подачей документов на визу.