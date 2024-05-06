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«Ощущение, что на свадьбу собираемся»

  • 6.05.2024, 11:10
«Ощущение, что на свадьбу собираемся»
Фото: onliner

Родители о том, сколько сейчас стоит собрать ребенка на выпускной.

Выпускные вечера у старшеклассников в этом году пройдут 14 июня. Bar24 узнал, как родители и дети готовятся к этому событию, и чего им это стоит.

Татьяна, мама выпускницы одной из школ города, рассказала, что в ее семье подготовка к выпускному началась еще в сентябре. На первом же собрании родители обсудили, какие расходы предстоят, и сколько денег на это нужно.

– По поводу подарков классной и школе серьезных споров среди родителей не было. Сошлись на том, что классной подарим хорошую бытовую технику. А школе совместно с другими 11-ми классами соберем деньги. И пусть руководство решает, куда они больше нужны, – вспоминает Татьяна.

А вот вопрос о том, где проводить выпускной вечер, по словам женщины, обсуждали долго. Одни родители предлагали снять усадьбу за городом. Другие хотели, чтобы вечер был в городе в ресторане.

– Пока решали этот вопрос, уже практически все было занято. Чудом в декабре удалось найти хорошее место в городе с приемлемыми ценами. Стоимость на 1 человека с двумя горячими, салатами, нарезками и другими закусками – 60 рублей, – рассказывает горожанка.

Расходы на последний звонок, цветы, фотозону в школе, подарки, фотосессию с фотоальбомом и видеосъёмку, по словам Татьяны, составили 230 рублей с человека. Выпускной балл в кафе с ведущим и диджеем – еще 150 рублей.

«Ощущение, что на свадьбу собираемся»

Продумывать образ на выпускной мама с дочерью также начали заранее. Визажиста и парикмахера для выпускницы забронировали в январе, так как понимали, что будет ажиотаж. Прическа и макияж будут стоить 250 рублей. В салоне заверили, что цена не поменяется.

– Самое сложное и дорогостоящее, на мой взгляд, – это наряд для выпускницы. Ценники просто зашкаливают. Ощущение, что мы на свадьбу собираемся, – говорит Татьяна.

Обойдя все магазины и бутики в городе и так и не подобрав подходящее по цене, а главное – фасону – платье, мама с дочкой решили пошить выпускной наряд.

– Дочке хочется, чтобы платье не повторялось. И чтобы потом его можно было куда-то еще надеть. Нам платье обойдется в 350 рублей вместе с тканью. Туфли решили не покупать, есть новые и удобные, которые купили прошлым летом. Аксессуары еще не подбирали, потому что платье не готово. Но приценились, что колье, серьги и клатч будут стоить еще примерно 150 рублей, — говорит мама.

Итого образ выпускницы обойдется примерно в 750 рублей. Общая же сумма затрат семьи на выпускной – около 1150 рублей. Татьяна надеется, что никаких непредвиденных расходов не будет.

– Сама еще не решила, в чем идти. Скорее всего, выберу из своего гардероба наряд. А макияж сделает знакомая-визажист. Нам же еще поступать, там тоже предстоят немаленькие расходы, – делится горожанка.

«Все понимают, что без этих затрат не обойтись»

Мама еще одной барановичской выпускницы Оксана рассказала, что их класс также начал подготовку к выпускному еще в начале учебного года. На мероприятия, связанные с выпускным (последний звонок, подарки учителю и школе, фотозону, видеосъёмку и выпускной), родители решили собирать по 480 рублей. Семья внесла эту сумму сразу, чтобы спокойно планировать остальные расходы.

– У нас все родители организованные. Долгих споров не было. Все понимают, что без этих затрат не обойтись. Единственная проблема была найти, например, хорошего ведущего на вечер и фотографа по адекватной цене, — рассказывает Оксана.

Выпускной вечер дочери, по словам мамы, будет проходить в школе. Планируется полноценный банкет с горячим, закусками и напитками, а также ведущим и диджеем. Его стоимость – 80 рублей на человека.

Еще ученики класса посещают хореографа, который ставит танец для выпускного. Подростки ходят на репетиции с декабря месяца. На занятия родители уже потратили около 40 рублей.

Еще в 80 рублей с человека обошлась фотоссесия с выпускным фотоальбомом.

«Конечно, это дорого, но выпускной бывает раз в жизни»

При создании образа на выпускной родители опирались на мнение и пожелания своей дочери-выпускницы. После долгих поисков по городу платье решили брать на прокат. Так как именно там девушка «увидела то самое, которое запало ей в сердце». Стоимость проката – 420 рублей. Там же подобрали аксессуары к платью: серьги, колье и сумочку. Это еще 110 рублей. Туфли искали под платье, они обошлись в 250 рублей.

– Конечно, это дорого. Но это же выпускной, который бывает один раз в жизни. Хочется, чтобы у нее был запоминающийся выпускной. И красивые фотографии, — говорит мама. – Да и сейчас сложно уговорить молодежь купить то, что не нравится. Лучше согласиться, чтобы не тратить нервы и деньги.

Визажиста и парикмахера для дочери, по словам Оксаны, забронировали еще в начале года. Макияж и прическа выпускницы обойдутся в 250 рублей.

Помимо платья на выпускной семья планирует взять напрокат еще и школьную форму для последнего звонка. Это будет стоить 60 рублей.

По подсчетам Оксаны, общая сумма затрат на выпускной уже превысила 1 500 рублей. И родители надеются, что больше расходов не будет.

Сколько стоит выпускной в Барановичах

Образ на выпускной:

Наряд выпускницы (платье, туфли) – 450-1200 рублей

Макияж и прическа – 170-300 рублей

Аксессуары – от 100 рублей

Наряд выпускника (костюм и туфли) – 450-950 рублей

Стоимость услуг для выпускного:

Ведущий и диджей со светомузыкой и конкурсами – 1200-2500 рублей (за вечер на всех)

Фото-видеосьемка и фотоальбом – 1000-1500 рублей (для класса)

Фотозона – 600-1400 рублей (для всего выпуска школы).

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