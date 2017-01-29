Чем закончилось дело о «тарифах от балды» 7 29.01.2017, 21:38

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Белорусы снова сомневаются в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

«Салідарнасць» решила проверить, чем обернулся прошлогодний коммунальный скандал, сопровождавшийся демонстративными задержаниями сотрудников ЖКХ.

Белорусы снова сомневаются в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Такой вывод можно сделать из заявления главы администрации правителя Натальи Кочановой, сделанного в первый день приема граждан.

— Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям. Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей, — дала указание министерству ЖКХ чиновница.

Похоже, коммунальные злоключения в начале года становятся для белорусов традицией сродни «Иронии судьбы» по телевизору в новогоднюю ночь под гнетущее ожидание девальвации.

Для тех, кто подзабыл: год назад диктаор уже требовал разобраться с тем, что пишут людям в жировках коммунальщики. И не просто разобраться, а при необходимости надеть наручники виновным в невыполнении его требований. Дело, и правда, дошло до наручников, а вот что было дальше — давайте посмотрим.

От «балды» до наручников

Скандал случился вскоре после того, как белорусы начали получать расчетные листы от коммунальных служб с заоблачными суммами платежей.

Заслушивая 22 февраля доклад о налоговой и акцизной политике в 2016 году, Александр Лукашенко внезапно переключился на «коммунальную» тему.

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов попытался разъяснить причину возмущения белорусов. Он заявил, что необходимые расчеты были проведены, но на практике получилось, что называется, «от балды».

— Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению тарифы. Наденьте и публично посадите десяток-другой человек. Все станет на свои места, — потребовал Лукашенко. — Тут должен быть список, кто эту «балду» придумал. Хватит с ними шутить. Мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему.

И понеслось.

Уже 24 февраля Комитет госконтроля сообщил, о возбуждении 13 уголовных дел в отношении сотрудников ЖКХ. 28 февраля количество уголовных дел выросло до 17, позже в прессе появилась цифра «22». В тот же вечер, 22 февраля, телеканал «Беларусь 1» в вечернем эфире в подробностях рассказал, почему глава государства вдруг обеспокоился вопросом коммунальных платежей.

— Думал ли кто-то из журналистов, отправляясь на съемку по теме «Доклад о налоговой и акцизной политике», что услышит самую народную сейчас тему — коммунальную? — вопрошали с экранов телеведущие. И тут же доходчиво объясняли: — А с другой стороны — что удивительного? Случай-то вопиющий!

Ставилась задача поднимать тарифы равномерно, а главное, справедливо и прозрачно, а вышло одним плюс 10%, другим — плюс 110. Мимо такого правитель пройти не мог.

Тема тарифов «от балды» стала одной из главных в государственных СМИ. Вскоре история получила развитие: 18 марта КГК возбудил еще ряд уголовных дел.

Судя по эмоциональному комментарию Леонида Анфимова, в котором он признался журналистам, что мог бы арестовать половину состава министерства ЖКХ, проблема была и правда острой.

Но вскоре дело ЖКХ стало уходить на второй план. Приближалась деноминация, в новостях все больше говорили о повышении пенсионного возраста и налоге на тунеядство.

В начале мая председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил о завершении расследование уголовного дела в отношении шести должностных лиц системы ЖКХ.

Трех их них обвинили в служебной халатности и амнистировали, трех остальных — в злоупотреблении служебными полномочиями. По информации Носкевича, они обратились к главе государства с просьбой о помиловании.

24 июня 2016-го заместитель генпрокурора Алексей Стук заявил:

— Что касается дел по жилищно-коммунальному хозяйству, дела эти еще в производстве. Решение о направлении в суд или какое-то другое решение, которое предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, еще не принято.

На этом сюжеты о тарифах «от балды» в лентах новостных агентств временно обрываются. Возможно, помилованные фигуранты дела без лишнего шума возглавили где-нибудь в глубинке отстающие хозяйства или повторили судьбу уволенного за пьяное вождение гомельского чиновника. Мы этого наверняка не знаем.

Тем временем власти как ни в чем ни бывало продолжали бороться с «неправильными» жировками. А коммунальщики — пугать белорусов близкой перспективой перехода на полную оплату услуг, попутно рассказывая, как нам еще повезло по сравнению с «несчастными» поляками.

И вот — новый поворот. Власти нашли нового виновника высоких тарифов ЖКХ. Комментируя подробности громкого дела о задержании бизнесмена Александра Кныровича, сотрудников его фирмы, а также ряда руководителей организаций ЖКХ, в КГБ рассказали следующее:

— Суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.