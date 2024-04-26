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В Гомеле подросток пошел в суд после того, как мать назвала его толстым

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  • 26.04.2024, 21:23
  • 2,328
В Гомеле подросток пошел в суд после того, как мать назвала его толстым
Иллюстративное фото

И выиграл дело.

В Гомеле женщина высказала своему сыну-подростку, что он слишком много весит и ему стоит меньше есть, пишет «Зеркало».

Мальчик на эти слова обиделся и пообещал написать на мать заявление в органы опеки.

Этого не стерпел присутствовавший при сем отчим: он схватил пасынка за ухо и накрутил. 

Подросток утверждает, что его еще и ударили, но взрослые это опровергают. 

Однако парню с помощью своего родного отца удалось получить заключение экспертов о травмах, и дело дошло до суда.

Судья признала отчима виновным в нанесении легких телесных повреждений. В результате мужчину оштрафовали на 1200 рублей.

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