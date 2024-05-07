Евросоюз готовит более жесткие санкции против белорусского режима 7.05.2024, 17:55

Целый ряд товаров попадет под запрет.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести более жесткие санкции против Беларуси за поддержку российской агрессии в Украине и таким образом не допустить обхода санкций, ранее введенных против России, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на проект решения.

Согласно документу, планируется расширить запрет на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий с обязательным включением в контракты с третьими странами условия о невозможности реэкспорта товаров в Беларусь. В частности, речь идет о продукции и технологиях двойного назначения, которые можно использовать для наращивания промышленного потенциала Беларуси в сфере обороны, безопасности, авиации и космоса.

ЕК также предлагает запретить поставки в Беларусь навигационных товаров и предметов роскоши, а также прямой и косвенный импорт, приобретение или передачу алмазов из Беларуси, в том числе транзитом, непромышленных природных и синтетических алмазов, ювелирных изделий с бриллиантами.

Проект решения предусматривает запрет на импорт минеральных продуктов, включая сырую нефть, и запрет на экспорт товаров и технологий для использования в нефтепереработке и производстве сжиженного природного газа.

В то же время, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной безопасности в мире, ЕК предлагает в случае острой необходимости третьих стран разрешить операторам Евросоюза участвовать в поставках сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе пшеницы и калийных удобрений, из Беларуси в третьи страны.

Одновременно предлагается запретить оказывать еще нескольких видов услуг, в том числе аудиторских, архитектурных, технических и услуг в сфере IT.

Кроме этого, Еврокомиссия рассматривает возможность запретить въезд в Евросоюз прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, и расширить запрет для финансового сектора Беларуси — в частности, на прием депозитов из Беларуси.