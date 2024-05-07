Geely создал электромобиль за $6800

Geely создал электромобиль за $68004
- 7.05.2024, 18:45
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Модель представят 9 мая.
Создан электромобиль Geely Panda Go Kart Edition. Модель представят 9 мая. Ее стоимость 6800 долларов. Об этом сообщает CarNewsChina.
Автомобиль позиционируют как карт для города. Он имеет более агрессивные бамперы, обвес и антикрыло на крыше и оригинальные 14-дюмные диски. Можно заказать двухцветную окраску или графику на кузов.
Размеры Geely Panda Go Kart Edition:
длина - 3150 мм;
ширина - 1540 мм;
высота - 1685 мм;
колесная база - 2015 мм.
Салон Geely Panda имеет двухцветную отделку, тоненький цифровой щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин. Оснащение включает кондиционер, доступ в салон со смартфона и навигацию.
Батарея на 17 кВт∙ч обеспечивает запас хода 200 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме можно за 30 минут, а в домашних условиях — за 4,5 часа.