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Geely создал электромобиль за $6800

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  • 7.05.2024, 18:45
  • 2,948
Geely создал электромобиль за $6800

Модель представят 9 мая.

Создан электромобиль Geely Panda Go Kart Edition. Модель представят 9 мая. Ее стоимость 6800 долларов. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль позиционируют как карт для города. Он имеет более агрессивные бамперы, обвес и антикрыло на крыше и оригинальные 14-дюмные диски. Можно заказать двухцветную окраску или графику на кузов.

Размеры Geely Panda Go Kart Edition:

длина - 3150 мм;

ширина - 1540 мм;

высота - 1685 мм;

колесная база - 2015 мм.

Салон Geely Panda имеет двухцветную отделку, тоненький цифровой щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин. Оснащение включает кондиционер, доступ в салон со смартфона и навигацию.

Батарея на 17 кВт∙ч обеспечивает запас хода 200 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме можно за 30 минут, а в домашних условиях — за 4,5 часа.

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