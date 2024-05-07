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Назван вероятный победитель Евровидения-2024

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  • 7.05.2024, 18:30
  • 4,058
Назван вероятный победитель Евровидения-2024
Baby Lasagna

Первый полуфинал конкурса состоится сегодня.

Первый полуфинал Евровидения-2024 состоится 7 мая. Букмекеры назвали вероятного победителя конкурса.

Первое место занимает представитель Хорватии. Певец Baby Lasagna выступит с песней Rim Tim Tagi Dim - на данный момент у него 60% вероятности стать победителем в шведском Мальмё.

Украинские представительницы alyona alyona & Jerry Heil вторые в списке. Им букмекеры Евровидения-2024 дают 17%. Певицы выступят с песней Teresa&Maria.

На третьем месте — Ирландия. Bambie Thug идентифицирует себя как небинарную личность. Она споет композицию Doomsday Blue. На данный момент вероятность победы Bambie Thug оценивается в 8%.

Финляндия может победить с вероятностью 5%. Эпатажная группа Windows95man выступит с песней No Rules!.

Пятерку лидеров замыкает Литва с 3%. Silvester Belt - литовский певец и автор песен. Он будет представлять свою страну на конкурсе с песней Luktelk.

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