«В США люди более счастливые, чем в Беларуси» 7 7.05.2024, 18:10

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Алексей Протас

Интервью с топовым белорусским хоккеистом, который играет в НХЛ.

Алексей Протас закрепился в Национальной хоккейной лиге и стал шестым бомбардиром «Вашингтон Кэпиталз» в минувшем регулярном чемпионате. Кроме того, он единственный белорус, который играл в плей-офф НХЛ в этом сезоне, но его команда не смогла пройти первый нокаут-раунд. Блог «Люди» поговорил с 23-летним уроженцем Витебска о команде, брате-хоккеисте, жизни в США и семейном бюджете. Мы перепечатываем этот текст.

Нью-Йорк, плей-офф, спокойствие

— Как происходит в НХЛ закрытие сезона?

— Масштабной встречи с болельщиками не было. Мы просто поблагодарили людей на последней игре. Все хоккеисты раздали домашние джерси, в которых играли сезон, владельцам абонементов. Для этого выбирались примерно 25 болельщиков. В принципе, на этом все. На следующий день обычно выходной, а через день закрываешь все вопросы с тренерским и медицинским штабом, забираешь форму. Вечером ребята собираются посидеть при желании — и свободен до следующей предсезонки.

— Вы впервые сыграли в плей-офф НХЛ…

— Замечательные ощущения, конечно. Когда выходишь в Нью-Йорке на лед культового «Мэдисон-сквер-гарден» (домашняя арена «Нью-Йорк Рейнджерс». — Прим. ред.), то атмосфера просто незабываемая. Огромный ажиотаж, дворец битком, все кричат-шумят. Интенсивность, скорости, количество силовой борьбы в плей-офф значительно возрастают. В каждой игре запредельная самоотдача. В регулярном чемпионате нет такой цены ошибки. А в плей-офф каждый промах может перевернуть серию. Нужно быть к этому готовым. Да, все закончилось не так, как мы хотели («Кэпиталз» уступили «Рейнджерс» в 1/8 финала со счетом 0:4. Протас отдал две результативные передачи. — Прим. ред.). Но горды тем, что оказались в плей-офф.

— Чего не хватило в серии против «Рейнджерс»?

— Все-таки мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Не зацепили ни один матч, но не считаю, что сильно уступали. Например, в равных составах смотрелись хорошо. Немного проиграли наши спецбригады (из 15 шайб в этой серии «Рейнджерс» забросили шесть в большинстве и две в меньшинстве. — Прим. ред.), но как есть. Ничего страшного. Это опыт для многих молодых ребят, который, уверен, поможет в будущем.

— Вашей команде пришлось понервничать в концовке регулярного чемпионата, когда только в последнем матче гарантировали себе место в плей-офф.

— Думаю, мы хорошо играли весь сезон. В «регулярке» 82 матча — без спадов почти никто не обходится. Команда потеряла и несколько лидеров: Никлас Бэкстрем приостановил выступления из-за травмы, потом обменяли [Евгения] Кузнецова, [Энтони] Манту, с которым часто играл в одном звене. Но мы всегда находили путь к победе. Плей-офф для «Вашингтона» начался месяца два назад — каждое поражение могло быть последним. Команда заслужила место в плей-офф.

— Ранее вы брали Кубок Колдера в Американской хоккейной лиге, побеждали в Западной хоккейной лиге, будучи юниором, причем два раза выигрывали в финале в овертайме седьмого матча. Как не дрогнуть в ситуации «все или ничего»?

— Да, наверное, надо играть в свой хоккей и не забивать голову другими мыслями. Важно сохранять спокойствие, а там уже будь что будет. Ребята в раздевалке обычно поддерживают друг друга, настраиваются, и нет особого волнения. В ключевых матчах, если брать мою карьеру, редко бывали красивые голы — обычно забрасывались трудовые шайбы. Уже потом, прокручивая игру в голове, осознаешь, как все было на тоненького. Но в самом матче просто бьешься и отдаешь все силы.

Карбери, Овечкин, клюшки

— Cамый памятный матч сезона?

— Наверное, последняя игра регулярного чемпионата против «Филадельфии». И нам, и сопернику надо было обязательно побеждать, поэтому матч получился эмоциональным. Было много радости, что в плей-офф пробилась наша команда («Вашингтон» выиграл — 2:1. — Прим. ред.). Проделали хорошую работу.

— Вы стали шестым бомбардиром «Кэпиталз» в «регулярке», набрав 29 (6+23) очков. Довольны своей статистикой?

— Всегда хочется больше. Хотя вспоминаю, как невнятно начинал сезон… Был, возможно, близок к отправлению в фарм-клуб. Но помогло доверие главного тренера Спенсера Карбери. Это не значит, что он вел себя мягко — где-то присутствовала критика. При этом Карбери продолжать помогать, подсказывать и не отправлял в запас. Постепенно я стал лучше понимать требования тренера и приносить команде больше пользы. Сезон не обошелся без спадов, но для меня так много игр за один чемпионат в «Вашингтоне» (Протас провел 78 матчей. — Прим. ред.) — первый опыт.

Знаете, всем хочется выходить на лед в большинстве и набирать очки. В дебютном сезоне за «Кэпиталз» меня выпускали на реализацию лишнего. Но понимал, что это был аванс, я игрок ротации, и когда вернутся травмированные, то ситуация изменится. Игровое время надо заслужить. Можно блистать два-три матча, а потом на десять уходить в тень. В НХЛ не закрепишься, если не показываешь стабильно высокий уровень. Это довольно тяжело морально. Сейчас я получил отличный опыт. Думаю, стал более разносторонним игроком. Буду дальше работать и развиваться.

— В чем особенность нынешнего тренера «Кэпиталз»?

— До Карбери я играл в «Вашингтоне» под руководством Питера Лавиолетта (сейчас он возглавляет «Рейнджерс». — Прим. ред.). Это опытный специалист, который в НХЛ много лет. У него, я бы сказал, был довольно консервативный подход. В основном работали над командной структурой. При Карбери уделяем больше времени деталям, индивидуальным навыкам. Например, у нас появился тренер по мастерству. Он часто давал упражнения до и после тренировок. Сам Спенсер тоже работал со мной и другими ребятами над броском — моделировали игровые ситуации. Карбери очень эмоционален, на скамейке он весь в игре. Для него это был первый сезон в НХЛ в роли главного тренера.

— Когда журналисты вспоминают «Вашингтон», то чуть ли не в первую очередь говорят о возможном рекорде Александра Овечкина. У других игроков нет ревности?

— И близко нет. Мы понимаем, насколько это великий хоккеист и к чему он стремится (У Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки с 894 шайбами. — Прим. ред.). Овечкин может переписать историческое достижение. Хоккей меняется, а Александр по-прежнему играет и забрасывает. Это заслуживает огромного уважения. Он лидер команды и вообще легенда мирового хоккея. Все только болеют за него и желают здоровья и удачи. А в раздевалке о рекорде Овечкина особо не говорят. Он и сам не любит поднимать эту тему.

— У вас просят автограф или фото вне матчей?

— Ну, я не самый популярный игрок. Для меня даже неожиданно, что иногда узнают. Не так давно гулял с дочкой в торговом центре, подошла одна женщина со словами: «О, ничего себе, кто тут». Попросила фото и пожелала удачи. Было даже неловко, хотя и очень приятно. Не привык к такому.

— А клюшки болельщики просят?

— Иногда. На тренировках бывает. За этот сезон подарил несколько. Люди приходят с плакатами, болеют. По возможности стараюсь их благодарить.

Дебют, драфт, младший брат

— Назовите самые классные арены в НХЛ?

— Если не брать нашу домашнюю площадку, то для меня это «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, арены «Вегаса» и «Тампы». На площадке «Тампы» я дебютировал в НХЛ в ноябре 2021 года, соперник на тот момент был действующим обладателем Кубка Стэнли. Знаковое событие.

— У кого лучшие болельщики?

— Очень трудно играть в гостях против «Каролины». Там классно болеют. Но я сейчас смотрю матчи плей-офф, и атмосфера, конечно, везде впечатляет.

— Этим летом в НХЛ могут задрафтовать вашего младшего брата Илью. Что думаете?

— Не хочу ничего загадывать. Илья, считаю, провел отличный сезон в хорошей лиге (Протас-младший играл за команду «Де-Мойн» из сильнейшей юниорской лиги США. В 61 матче беларус забросил 14 шайб и отдал 37 голевых передач. — Прим. ред.). Смотрел все игры с его участием, если они не накладывались на матчи «Вашингтона». Илья серьезно зарекомендовал себя. Будем надеяться, что попадет на драфт.

— Хотели бы сыграть в одной команде?

— Конечно. Пока только вместе катались, готовились летом к сезону — официальных матчей с братом не было. Все-таки у нас пять с половиной лет разницы. В «Вашингтоне» у меня спрашивали однажды, как дела у Ильи, но конкретных вопросов не задавали.

— У вас хорошие отношения?

— Да, очень. Сейчас он живет с нами, кстати. Проводим вместе время. Сезон у брата раньше закончился. А так Илья мне звонит всегда, спрашивает совета. Я его поддерживаю, помогаю как могу. Он молодец, очень много работает.

— Протас-младший в чем-то уже превосходит вас?

— Для его возраста (Илье 17 лет. — Прим. ред.) он, наверное, лучше катается, если взять меня несколько лет назад. Но очень трудно сравнивать. Организм растет, брату надо набирать мышечную массу. Много нюансов, поэтому не буду Илью расхваливать. Он знает, что предстоит тяжелая работа, чтобы выйти на хороший профессиональный уровень.

Вашингтон, кроссовки, налоги

— Есть ли что-то в США в бытовом плане, к чему до сих пор не привыкли?

— Не сказал бы. Играл вначале два года в Канаде в юниорской лиге, а с 2021-го уже живу в США. Никаких проблем. В Вашингтоне много русскоязычных в самых разных сферах. При случае знаю, к кому обратиться за помощью. Здесь отзывчивые люди.

— А если брать менталитет американцев?

— Он отличается, конечно, от беларусского. Люди более счастливые, чем у нас. Очень люблю Беларусь, всегда рад приезжать домой. Просто в США иначе. У них тоже хватает проблем, но вижу больше улыбок, позитива. У нас как-то все сами по себе, в своих мыслях. Редко встретишь, чтобы, например, незнакомые люди завели на улице разговор и полчаса болтали. А для американцев это в порядке вещей.

— Это связано с уровнем жизни?

— Думаю, да. Надо говорить откровенно. Понятно, что тут расходы совсем другие. Почти все значительно дороже, чем в Беларуси. Но и зарплата позволяет жить иначе.

— В США можно найти что-то дешевле, чем у нас?

— Сложно сказать. Раньше брендированная техника точно была дешевле: телефон, наушники. Бензин, недавно сравнивали со знакомым, сейчас примерно стоит так же. Но в США цена на топливо отличается в каждом штате. Хорошие кроссовки, кстати, в Беларуси дороже. Маме недавно покупали в Вашингтоне за 100 долларов, а у нас за ту же модель просили в два раза больше.

— Считали, сколько у вас выходит на жизнь в среднем в месяц?

— Примерно знаю сумму, но часто возникают какие-то обстоятельства, когда тратишься дополнительно. Ни в коем случае не жалуюсь, у меня хорошая зарплата. Но и налоги в США приличные — половина заработка уходит. Кроме того, есть агентские выплаты. Большой плюс, что страховка для меня и семьи покрывает все затраты на медицину.

Бюджет, Таня, Алиса

— Любопытно, как вы распределяете с женой семейный бюджет?

— Мои деньги — это наши деньги, а деньги жены — ее. Мы так живем. Во-первых, моя зарплата позволяет. Во-вторых, Таня тратит не только на себя. Часто делает подарки мне и родителям, покупает что-то ребенку. До рождения Алисы она работала, поэтому были накопления. У нас в плане финансов нет разногласий. Все обсуждаем. Но не берусь никого судить и раздавать советы — у каждой семьи своя ситуация.

— Задумывались об инвестировании в какой-то бизнес?

— Такие мысли есть, но не думаю, что это надо выносить на публику. В любом случае пока нет серьезных проектов.

— Как проводите свободное время?

— А его почти нет. У нас Таней маленький ребенок — скоро Алисе будет год и три месяца. Поэтому в основном все связано с семейными заботами. График матчей во время сезона очень плотный. Стараюсь хоть сейчас больше помогать жене. А так иногда читаю, иногда просто хочется полежать. Алиса везде носится, бегает — надо постоянно присматривать за ней.

— На кого она больше похожа?

— Пока мнения разошлись (смеется). Например, мои родители говорят, что на Таню, а ее — что на меня. Но пусть будет лучше на маму — она у нас красивая.

— Какие планы на отдых?

— На море вряд ли поедем. Вначале выберемся в Канаду, чтобы продлить американскую визу. Это надо делать каждый год. Заодно хотел повидать друзей в Канаде. А потом полетим в Беларусь и начну готовиться к следующему сезону. Недели три, думаю, суммарно отдохну после плей-офф — нужно полностью восстановиться и залечить травмы, которые были в течение чемпионата.