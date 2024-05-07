Украинские пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру

Украинские пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру1
- 7.05.2024, 18:20
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Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой.
«Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников», - уточняют пограничники.
При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут «встречаться» на Днепре.
В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников — они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье.