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Украинские пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру

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  • 7.05.2024, 18:20
  • 2,006
Украинские пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью по Днепру

Видео.

Украинские пограничники продолжают патрулировать границу с Беларусью. В том числе это происходит на участке, где граница проходит по реке Днепр.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, обстановка на границе с Беларусью остается контролируемой.

«Охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами: патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Разведку осуществляют с помощью беспилотников», - уточняют пограничники.

При этом белорусские пограничники осуществляют патрулирование со своей стороны границы. Иногда украинские и белорусские наряды могут «встречаться» на Днепре.

В частности, в ходе одного из таких случаев белорусские пограничники испугались при виде украинских пограничников — они начали подплывать к берегу и застряли на мелководье.

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