ВСУ ударили по колонне танков РФ
- 7.05.2024, 18:52
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Также украинские бойцы уничтожили «Солнцепек».
Сухопутные войска Украины атаковали колонну наступающих танков РФ. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Сухопутных войск, опубликовав видео.
На кадрах показана работа Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
«Отработка дронов по колонне вражеских танков, идущих в наступление», - говорится в сообщении.
Также украинские бойцы уничтожили российский Солнцепек. Удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А в Бахмуте нанесли воины Signum.