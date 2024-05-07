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ВСУ ударили по колонне танков РФ

  • 7.05.2024, 18:52
  • 3,440
ВСУ ударили по колонне танков РФ

Также украинские бойцы уничтожили «Солнцепек».

Сухопутные войска Украины атаковали колонну наступающих танков РФ. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Сухопутных войск, опубликовав видео.

На кадрах показана работа Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

«Отработка дронов по колонне вражеских танков, идущих в наступление», - говорится в сообщении.

Также украинские бойцы уничтожили российский Солнцепек. Удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А в Бахмуте нанесли воины Signum.

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