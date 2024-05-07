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На майские россияне массово рванули в Беларусь

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  • 7.05.2024, 19:01
  • 4,992
На майские россияне массово рванули в Беларусь

Вот что они пишут в соцсетях о нашей стране.

Беларусь — одно из самых популярных направлений среди россиян. Традиционно много туристов из этой страны приезжает к нам на майские праздники. В этом году в России они длятся восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. «Зеркало» посмотрело, какие маршруты выбирают россияне и что пишут о путешествии.

Если посмотреть фото из Instagram, которые постят российские туристы, уже успевшие побывать в Беларуси на весенних каникулах, то можно сказать, что многие из них для посещения выбирают Минск, областные центры, а также Несвижский замок и Брестскую крепость.

— Минск — ощущения — 10/5. Очень вкусно везде, открытые люди, чистота, красивый город, — написала туристка Мария. — По ценам «плюс-минус» как Питер или Казань, но мы, честно говоря, экономить не пытались. Были два дня. Жалею, что не семь.

В списке мест, которые она рекомендует посетить в Минске своим подписчикам, — отель «Минск», заведения The ODI, «Васильки», Pinky Bandinsky и «Яркальян-бар».

Россиянин Никита рассказывает, что за шесть дней тура по Беларуси они с друзьями успели побывать в трех городах и «множестве крутых и самых разнообразных мест». Среди них — Мирский и Несвижский замки.

— История этих замков абсолютно уникальна, ведь в разные периоды они были частью большого количества непохожих друг на друга стран: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, СССР и Беларусь, — указал у себя в Instagram молодой человек. — В целом пафосных слов вполне достаточно. Лучше листайте влево и любуйтесь этими архитектурными произведениями искусства.

По словам Никиты, их с друзьями поездка по Беларуси была настолько насыщенной, что времени на сон, считай, не было. Зато в их расписании оказались танцы в старейшем лесном массиве Европы и марафон по поеданию полутора килограммов драников за один присест.

В Instagram еще одной россиянки Марии — снимки из Минска, Гродно, Несвижского замка. Впечатлениями о нашей стране она поделилась уже после возвращения домой.

— Первое, что замечаешь, — это красота вокруг. Поля, леса, луга, отсутствие людей и машин на дорогах. Мы специально поехали не по крупным трассам, а по сельским дорогам, и не пожалели. Очень хотелось посмотреть, как и чем живут люди. Живут небогато, это видно. Очень скромненько, — рассказала она. — Но кругом чистота, порядок и полное отсутствие в деревнях и городах высоких заборов вокруг частных домов уже говорит о многом.

Девушку впечатлило, что в Беларуси «вдоль дорог нет ничего». Ни автосервисов, ни придорожных кафе.

— Ничего. Только поля и леса. От одного населенного пункта до другого, — поделилась наблюдениями она. — И все поля засеяны. Нет ни метра невозделанной земли.

Кажется, из других белорусских городов ее больше впечатлил Гродно. В одном из своих постов она называет его «город-сказка, город-мечта».

— В Гродно есть замок. И не один, а целых два. Старый замок и прямо напротив него Новый замок, — пишет Мария. — И если Старый замок словно сошел со страниц какой-то сказки, то Новый напоминает один из павильонов на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства. — Прим. ред.) своим советским размахом. На ВДНХ, правда, покруче.

Судя по Instagram россиянки Натальи, в Беларуси она провела около недели. Кроме распиаренных среди путешественников мест, девушка побывала в Жодино на «великолепной экскурсии», на которой рассказывали о производстве БЕЛАЗов. Съездила на меловые карьеры под Волковыск, посмотрела на Каменецкую башню и Пинск, где сфотографировалась с памятником Ленину.

— Ничего не ожидала от Пинска, но это очень уютный для прогулок город, конечно же, со своей уникальной историей, которая началась очень давно — в 1097 году, — написала она.

А вот Светлана с мужем за неделю «объехали Беларусь по кругу» и побывали в каждой области. Подписчиков девушки впечатлил ее пост с пейзажами Орши.

Многие, глядя на фото города, писали в комментариях: «Красота», «Атмосферно», «Красиво, чисто, уютно», а кто-то даже признавался, что не раз проезжал мимо Орши, но теперь решил заехать.

Кроме того, в одном из постов девушка обратила внимание на то, как они проходили белорусско-российскую границу.

— Границу туда пересекали через основной КПП. Буквально пять минут. Попросили показать паспорта дважды, — поделилась она опытом с подписчиками. — Обратно ехали через Ляды (агрогородок в Дубровенском районе. — Прим. ред.). Там и вовсе общий шлагбаум на обе стороны дороги.

По словам Светланы, при переездах между городами они останавливались в Шклове, Пинске, Несвиже, Мире, Щучине, Лиде. Посетили Новогрудский замок, три заброшенных усадьбы и пару красивых храмов. Девушка рассказала, что впервые побывала в нашей стране в мае 2018-го. Тогда их семья посмотрела не только Беларусь, но и на поезде Минск — Вильнюс на день съездили в Литву.

— Эх, были времена: открытые границы и действующая шенгенская виза на несколько лет, — отметила она.

Туристка Александра во время майских каникул успела побывать в Минске, Витебске, Гродно и даже сделать фото в рапсовом поле.

— Рекомендую к посещению, — поделилась она впечатлением о поездке в Instagram. — Много замков, аистов, одуванчиков и солнца.

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