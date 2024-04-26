В Беларуси есть проблемы с обменом долларов 26.04.2024, 22:05

Часто это касается именно стодолларовых купюр.

В Беларуси с 1 февраля этого года банки ввели изменения в требованиях к обмену валюты.

Однако проблемы с обменом валюты не ушли. Особенно — долларов. Часто это касается стодолларовых купюр. Белорусы рассказали «Зеркало», с какими проблемами столкнулись.

Борис (все имена изменены) рассказал, что в марте этого года приобрел в одном из государственных банков крупную сумму долларов. «С деньгами ничего не делал, даже из квитанции не доставал — так и положил в «заначку», — говорит он. А недавно ему понадобились деньги, и он взял из этой пачки стодолларовую купюру, которая «визуально в отличном состоянии», — и отправил в тот же банкомат, где ее приобрел.

— Там сказали, что не могут принять, потому что на купюре под ультрафиолетом какие-то жирные пятна, — вспоминает мужчина. — На мои претензии, что я у них же покупал эти деньги месяц назад, милая девушка сказала, что ничего сделать не может, и посоветовала сходить в другой обменник. Я отправился в другой банк, там купюру приняли без вопросов.

Из-за пятен неизвестного происхождения были трудности в обменнике и у Вячеслава. По его словам, он тоже пытался обменять на рубли 100 долларов. Причем на банкноте были следы сгибов. Но в одном из банков ее отказались принимать из-за видимого невооруженным глазом пятна. А до этого, говорит белорус, ему отказывали, когда он приходил в банк с новыми, «как будто только что отпечатанными» деньгами.

— Раньше удавалось решить эту проблему через банкомат с купюроприемником, но сейчас такие аппараты перестали принимать купюры номиналом 100 долларов, — указывает он. — Остается ждать друзей, живущих в США, чтобы им отдать эту купюру и поменять на другую.

Виктория вспоминает, что недавно тоже столкнулась с похожей ситуацией. Так как сейчас банкоматы выбранного ей банка не принимают купюры номиналом 100 долларов, она пошла в обменник. Но там ей отказали, как и еще в нескольких банках. Причиной стало то, что купюра была надорвана и на ней было небольшое пятно. В итоге после нескольких попыток белоруска все же нашла обменник, где эти деньги приняли.

У Виктора тоже не приняли в банке стодолларовую купюру. И за последний год, по его словам, с похожими отказами он сталкивался раз пять. Если иногда решить ее удавалось походом в другой банк, то есть одна купюра, которую ни один банк не брал из-за жирных пятен на ней: «При просвете купюры сказали, что на ней три светящихся пятна, а допускается одно».

По словам Дениса, он регулярно сталкивается с трудностями при обмене валюты. Однажды он пытался поменять сразу тысячу долларов. Но приняли только 200. Поэтому, когда он возвращается на родину из-за границы, старается иметь при себе только деньги, которые выглядят идеально.