Ученые выяснили, где и когда на Земле возникнет следующий суперконтинент 7.05.2024, 13:13

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Привычный мир изменится.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет, за это время внешний вид ее поверхности менялся не единожды. Около 200 миллионов лет назад последний суперконтинент планеты Пангея начал распадаться на части, а тектоника медленно перемещала континенты в то положение, которое нам известно сегодня, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Тектоника плит была открыта сравнительно недавно. Еще в 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегнер первые предположил дрейф континентов, однако подтвердить эту теорию удалось лишь в 1960-е годы, когда появились новые технологии, такие как эхолоты и магнитометры. После этого ученые, изучающие океанские хребты, смогли объяснить процессы движения тектонических плит.

С тех пор ученые собирали и предлагали различные модели тектоники плит, включая в них все новые данные, а порой и новые континенты. Некоторые исследователи также использовали модели, чтобы смоделировать, как наша планета может выглядеть в геологическом будущем.

Тектоника плит на самом деле не прекращается ни на минуту, а ученых уже есть несколько предложенных моделей того, как будет выглядеть наш будущий мир. В новом исследовании команда из Бангорского университета в Менай-Бридж (Великобритания) представила новую модель, изучающую влияние тектонических плит на приливы и отливы и показывающую возможное образование нового суперконтинента на Земле.

Авторы исследования признают, что их модель, по сути, является лишь одним из возможных вариантов развития событий. Другие команды по всему миру также создают собственные модели, пытаясь выяснить, как в относительно ближайшем геологическом будущем будет выглядеть наша планета.

По словам ведущего автора исследования, океанографа Маттиаса Грина из Школы океанических наук Бангорского университета, то, как наша планета будет выглядеть в будущем, едва ли значит что-то для людей сегодня, так как эти изменения не произойдут при нашей жизни. В то же время подобные модели способны улучшить наше понимание взаимодействия между тектоникой плит, климатической системой планеты, земными океанами и даже тем, как жизнь эволюционировала на Земле.

Модель ученых свидетельствует о том, что в данный момент Земля находится в периоде особенно сильной приливной энергии, и он продлится ближайшие 20 миллионов лет. Когда сформируется следующий суперконтинент, океанские бассейны сформируют один массивный водоем. Предполагается, что этот водоем будет иметь низкую энергию приливов, что приведет к меньшим волнам и меньшему смешиванию питательных веществ. Увы, в результате этого процесса дно океана, вероятно, станет лишенным кислорода и жизни.