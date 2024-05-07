Умер заслуженный врач Анатолий Мавричев 4 7.05.2024, 12:57

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Анатолий Мавричев

Более 20 лет он был заместителем директора РНПЦ онкологии.

Доктор медицинских наук Анатолий Мавричев умер 2 мая в возрасте 75 лет.

Он родился 2 января 1949 года. Окончил Минский мединститут, с 1984-го и до последних дней работал в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, через 10 лет стал доктором наук. В 1990—2021 был заместителем директора РНПЦ.

Анатолий Мавричев был автором более 300 научных работ, 4 монографий, 14 авторских свидетельств, подготовил к успешной защите 1 доктора и 7 кандидатов медицинских наук.

Прощание с ним состоялось 4 мая, похоронили Анатолия Мавричева на Северном кладбище.