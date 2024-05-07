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Киркоров снова «вошел не в ту дверь»

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  • 7.05.2024, 13:29
  • 14,206
Киркоров снова «вошел не в ту дверь»
Филипп Киркоров

Певец-путинист попал в новый скандал.

Российский адвокат Елена Сенина публично заявила, что Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, обязан принести свои извинения российской певице Славе за оскорбления артистки и пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Сенина рассказала российским СМИ, что Киркоров снова вошел «не в ту дверь».

«Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории «зашли не в ту дверь», — отметила адвокат.

Также юрист сказала, что конфликт Славы с Хайдаровым уже разрешился.

«У нас не осталось неудовлетворенных притязаний, по которым мы имели бы мотивы продолжать противостояние. Нас все вполне устроило. Детали я не имею права разглашать. Вопрос для нас закрыт», — рассказала Сенина.

Напомним, в сентябре российская певица Слава заявила, что Киркоров лжет, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Артистка призвала Киркорова публично показать левую руку. Сама Слава восприняла ответные слова Киркорова, как угрозу и даже предположила, что Филипп хочет «дать ей по морде».

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