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Последний козырь Кремля

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  • Анатолий Несмиян
  • 7.05.2024, 12:54
  • 3,086
Последний козырь Кремля
Анатолий Несмиян

Имидж «вундерваффе» сильно преувеличен.

Относительно вновь раздающихся угроз применения ядерного оружия. Пока тактического.

По сути, это последний козырь Кремля. Другого нет.

Стратегическое оружие - это не оружие в прямом смысле этого слова, а инструмент сдерживания. Это русская рулетка с шестью патронами в барабане.

Угроза применения тактического ЯО на порядки действеннее его реального применения, так как немедленно выяснится, что его имидж очередного чуда и вундерваффе сильно преувеличена. При этом применивший его будет стигматизирован, и даже нынешние квази-союзники будут вынуждены блокировать любые отношения с ним. (Кстати, в том же Иране продолжает действовать установка, что ядерное оружие - инструмент дьявола).

Политические последствия применения будут настолько отрицательными, что их сходу сложно даже моделировать. А карт на руках больше не останется.

Стратегическое же оружие - это билет в один конец. У руля России сегодня люди, чья идея - деньги. С такой идейной базой самоубийства не совершают. Они воры, а не герои.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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