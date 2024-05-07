Последний козырь Кремля1
- Анатолий Несмиян
- 7.05.2024, 12:54
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Имидж «вундерваффе» сильно преувеличен.
Относительно вновь раздающихся угроз применения ядерного оружия. Пока тактического.
По сути, это последний козырь Кремля. Другого нет.
Стратегическое оружие - это не оружие в прямом смысле этого слова, а инструмент сдерживания. Это русская рулетка с шестью патронами в барабане.
Угроза применения тактического ЯО на порядки действеннее его реального применения, так как немедленно выяснится, что его имидж очередного чуда и вундерваффе сильно преувеличена. При этом применивший его будет стигматизирован, и даже нынешние квази-союзники будут вынуждены блокировать любые отношения с ним. (Кстати, в том же Иране продолжает действовать установка, что ядерное оружие - инструмент дьявола).
Политические последствия применения будут настолько отрицательными, что их сходу сложно даже моделировать. А карт на руках больше не останется.
Стратегическое же оружие - это билет в один конец. У руля России сегодня люди, чья идея - деньги. С такой идейной базой самоубийства не совершают. Они воры, а не герои.
Анатолий Несмиян, «Телеграм»