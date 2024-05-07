На границе с Польшей стоят огромные очереди 3 7.05.2024, 13:42

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300 легковушек и 48 автобусов.

Длинные очереди из легковушек и автобусов 7 мая выстроились на границе Беларуси с Польшей.

Как свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, по состоянию на 13.00, выезда из Беларуси в пункте пропуска «Брест» ожидают 300 легковых автомобилей и 48 автобусов.

На литовском направлении в общей сложности простаивают 165 легковушек (95 — в «Беняконях» и 70 — в «Каменном логе»).

В «Григоровщине» на беларусско-латвийской границе выезда ожидают 15 авто.

Кроме того на границе простаивают 1735 фур: 550 — в «Каменном логе», 495 — в «Беняконях», 490 — в «Григоровщине» и 200 — в «Козловичах» (Польша).