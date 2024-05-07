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ВСУ ликвидировали подполковника зенитно-ракетного полка РФ в Крыму

  • 7.05.2024, 13:39
  • 3,204
ВСУ ликвидировали подполковника зенитно-ракетного полка РФ в Крыму

Высокопоставленный оккупант руководил С-400.

В оккупированном Крыму в результате ракетных ударов Сил обороны по военным объектам российских захватчиков на полуострове погиб 51-летний подполковник ВС РФ. Об этом сообщил OSINT-исследователь Necro Mancer.

Он обнаружил некролог на российского подполковника Владимира Спиридонова из 1528-го зенитного ракетного полка. Дата смерти указана 30 апреля. Указанный полк является операторами ЗРК С-400.

«51-летний «герой нашего времени», подполковник 1528 ЗРП (на С-400) Спиридонов Владимир Викторович из Северодвинска 30/04/24 проявил настоящее мужество и успешно переволновался (похоже, где-то на Крымщине)», — сообщает OSINT-исследователь.

Гибель полковника свидетельствует об успешности украинских ударов по российским зенитчикам в оккупированном Крыму. Сообщается, что полковника похоронят в его родном Северодвинске 10 мая 2024 года.

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