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«Сбой системы»: жители минской Каменной Горке победили коммунальщиков

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  • 7.05.2024, 13:29
  • 3,470
«Сбой системы»: жители минской Каменной Горке победили коммунальщиков

Борьба длилась пять лет.

В минской Каменной Горке подошла к концу пятилетняя битва между коммунальщиками и жителями района. Речь идет о неистребимой «народной тропе», ведущей от многоэтажек к ТЦ Green, пишет Onliner.

Началось все еще в 2018 году. Минчане вытоптали дорожку и активно использовали, а коммунальщики перекапывали ее, засаживали кустами и цветами. Прижился только колючий кустарник, в результате его просто обходили.

«А этой весной на проблемном месте неожиданно решили сделать дорожку. Не знаю, возможно, это просто сбой системы, а не изменение подхода. Но пока можно сказать, что в Каменной Горке произошло невероятное», — рассказывает читатель издания под ником Rydger, который поделился фотографиями с места событий.

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