Рок-группа «Ногу свело!» выступит с концертами в Польше

Рок-группа «Ногу свело!» выступит с концертами в Польше2
- 7.05.2024, 12:48
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Максим Покровский — большой друг белорусского народа.
Рок-группа «Ногу свело!» отправится в тур по Европе. Музыканты проведут три концерта в Польше: 18 мая в Кракове, 20 мая в Варшаве и 22 мая в Познани. Об этом сайту Charter97.org сообщил организатор концертов.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Российский музыкант Максим Покровский и группа «Ногу свело!» поддержали белорусов во время протестов 2020 года. Рок-группа посвятила событиям в Беларуси песню «Молчание ягнят».
«Ногу свело!» выступила и против войны, развязанной Путиным против Украины. Музыканты выступают на благотворительных концертах в поддержку украинцев.