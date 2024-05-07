Рок-группа «Ногу свело!» выступит с концертами в Польше 2 7.05.2024, 12:48

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Максим Покровский

Максим Покровский — большой друг белорусского народа.

Рок-группа «Ногу свело!» отправится в тур по Европе. Музыканты проведут три концерта в Польше: 18 мая в Кракове, 20 мая в Варшаве и 22 мая в Познани. Об этом сайту Charter97.org сообщил организатор концертов.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Российский музыкант Максим Покровский и группа «Ногу свело!» поддержали белорусов во время протестов 2020 года. Рок-группа посвятила событиям в Беларуси песню «Молчание ягнят».

«Ногу свело!» выступила и против войны, развязанной Путиным против Украины. Музыканты выступают на благотворительных концертах в поддержку украинцев.

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