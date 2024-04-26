Топ-генерал США об Abrams в Украине: Обсуждаем быструю адаптацию 26.04.2024, 21:57

Чарльз Браун

Фото: ВВС США

Ситуация на поле боя быстро меняется.

Соединенные Штаты Америки обсуждают адаптацию использования танков Abrams на поле боя в Украине, поскольку условия там переменчивы.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна по итогам заседания в формате «Рамштайн».

Он подчеркнул, что союзники адаптируются в условиях конфликта в Украине. И, учитывая характер войны, нужно применять разные системы вооружений.

«Вместе с руководителями других вооруженных сил мы обсуждаем то, как можно быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на поле боя в Украине, - добавил Браун.

Напомним, сегодня, 26 апреля, издание Associated Press сообщило, что Украина якобы отводит с линии фронта танки Abrams, которые предоставили США.