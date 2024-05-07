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Мы отказываемся быть жертвами

  • Леонид Невзлин
  • 7.05.2024, 12:25
  • 4,040
Мы отказываемся быть жертвами
Леонид Невзлин

«Никогда больше» разрушилось 7 октября.

6 мая в Израиле — Йом ха-Шоа, День памяти жертв Катастрофы.

В этот день часто вспоминают клятву, в соответствии с которой не только евреи, но и европейские народы обещали себе жить после Второй мировой: «Никогда больше».

Сейчас очевидно, что это обещание не выполнено.

«Никогда больше» разрушилось 7 октября — в день, когда была убито больше всего евреев со времен Катастрофы.

«Никогда больше» повторяется каждый день с тех пор. На заседаниях Совбеза ООН, когда Израиль, а не ХАМАС, обвиняют в военных преступлениях. В кампусах американских университетов, где призывают «глобализовать интифаду» (то есть убийство евреев). На многотысячных демонстрациях в европейских столицах, проходящих под палестинскими флагами и антисемитскими лозунгами.

Но в Йом ха-Шоа мы все равно повторяем: «Никогда больше», и отказываемся быть жертвами.

Леонид Невзлин, Telegram

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