В день «инаугурации» Путина Москву засыпало снегом 8 7.05.2024, 12:06

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Видеофакт.

В день так называемой инаугурации главы РФ Владимира Путина в Москве начался сильный снегопад. С самого утра в столице страны-террориста начал образовываться снежный покров.

Аномальные для мая осадки в Москве обещают вплоть до 9 мая, передает obozrevatel.com.

Майский снег 7 мая прошел в Москве и Подмосковье. Накануне температура воздуха в российской столице опустилась почти до 1 градуса мороза. Кроме того, синоптики прогнозируют, что аномальная снежная погода может сохранится в Москве до 9 мая.

Граждан страны-агрессора предупредили, что в течение недели температура в Москве будет ниже нормы на 7–10 градусов. В связи с аномальной погодой в столице РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности. Кроме низкой температуры это связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15–17 метров в секунду.