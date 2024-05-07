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В Дзержинском районе сгорел автобус, перевозивший детей

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  • 7.05.2024, 12:04
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В Дзержинском районе сгорел автобус, перевозивший детей

В нем находилось 48 детей.

Перевозивший детей автобус загорелся в Дзержинском районе. Как рассказала пресс-службу МЧС, сообщение о загорании автобуса, который ехал из Пинска, поступило спасателям 7 мая в 10.29.

Выяснилось, что происшествие случилось на трассе М1 около поселка Энергетиков. Работники МЧС ликвидировали загорание.

В автобусе находились 48 детей, четверо сопровождающих и водитель. Все они покинули транспортное средство, никто не пострадал.

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