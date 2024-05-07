Украинский посол: Вместо главы МИД Беларуси говорил искусственный интеллект? 2 7.05.2024, 12:12

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Игорь Кизим

Сергей Алейник превратился в рупор российской пропаганды.

Посол Украины по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим в «Фейсбуке» отреагировал на интервью главы белорусского МИД Сергея Алейника российскому пропагандистскому изданию РИА «Новости»:

— К сожалению, нет полного текста интервью даже на сайте их МИД, чтобы подтвердить, что это не беседа с искусственным интеллектом, а именно с министром, которого я знал лично еще со времен работы в Лондоне.

Потому что то, что он говорил, по крайней мере — относительно Украины и «миролюбия» Беларуси, не иначе как параллельной реальностью назвать трудно. Возможно, это рассчитано на российское общество, которое уже давно живет в «параллельном мире». Но зачем это белорусам?

Игорь Кизим выделил два основных момента в интервью Алейника:

— Первый: « ... с территории Беларусь никогда не исходила и не будет исходить угроза… С территории Беларуси не может будет осуществлена никакая агрессия». И все это со ссылкой на Конституцию и военную доктрину (в которых об этом говорится). А то, что 24 февраля 2022 года с территории Беларуси началась широкомасштабная российская агрессия против Украины, это принимается во внимание? Это «что-то еще»? Меня бы не удивило, если бы такие слова говорил бы или пропагандист, или человек, который «не в курсе дел». Но ведь кто-кто, а белорусский МИД лучше всех знает о реальной ситуации, в том числе — благодаря переданным в феврале-ноябре 2022 года посольством Украины десяткам официальных нот, в которых выражались решительные протесты по открытию руководством Беларуси белорусско-украинской границы для российских захватчиков и сотен ракетно-бомбовых ударов российских ВКС, которые осуществлялись с белорусский аэродромов в Лунинце, Лиде, Барановичах, Мачулищах и прочих.

Украинский посол считает, что глава МИД Беларуси «замыливает глаза штампами кремлевской пропаганды»:

— Может, правильнее было бы говорить о нарушении военно-политическим руководством Беларуси статьи 18 собственной Конституции (не говоря о нашем двустороннем Договоре о дружбе), а не замыливать глаза штампами кремлевской пропаганды, которые уже никто в мире серьезно не воспринимает. И второй тезис — «двери Беларуси открыты... для переговоров по Украине…». Скажу так. Они действительно были открыты, а свидетельством этого были переговоры по Донбассу в 2014-2020 годах в рамках Трехсторонней контактной группы. Но став «соагрессором» Беларусь сама громко захлопнула эту дверь. Думаю, что надолго. А, возможно, белорусским руководителям скоро самим понадобится город для переговоров, где они будут объяснять свою роль в российской агрессии против Украины.

Очевидно, что это будет не Минск, и, кстати, не Москва, интересы которой публично «продвигает» в медиапространстве белорусское внешнеполитическое ведомство. К сожалению. Жаль, Сергей Федорович, что МИД Беларуси превращается в рупор кремлевской пропаганды, и постепенно теряет свой, хотя и не совсем дружественный по отношению к Украине, но все же понятный в нынешней ситуации «пробелорусский» стиль. Может, действительно это тот случай, когда дипломату лучше было бы промолчать? Если, безусловно, такое еще возможно.