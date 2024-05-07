У какого смартфона самая быстрая зарядка в 2024 году? 3 7.05.2024, 12:12

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iPhone в аутсайдерах.

В последние пару лет производители смартфоном устроили погоню за важным аспектом – скоростью зарядки. Многие юзеры предпочитают иметь телефон со скромным временем работы от одного заряда, но который можно в случае чего зарядить за считанные минуты.

Портал PhoneArena составил рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Оказалось, что среди них чаще всего встречаются среднебюджетные модели или субфлагманы, тогда как дорогущие флагманы редко предлагают быстрые зарядки.

Лидером по скорости зарядки является Realme GT 3, вышедший еще зимой 2023-го. Аппарат получил поддержку адаптера 240 Вт, чего достаточно, чтобы зарядить батарею 4600 мАч за 9 минут и 30 секунд.

Второе место занимает Redmi Note 12 Explorer с зарядкой 210 Вт и батареей 4300 мАч. При такой мощности полная зарядка батареи займет чуть меньше 10 минут.

Замыкает тройку лидеров iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 10 минут.

Также ультрабыструю зарядку можно найти в OnePlus 10T (150 Вт), Moto Edge 30 Ultra (125 Вт) и Xiaomi 14 (120 Вт). Всем им на полное восстановление энергии понадобится меньше 30 минут.

Чтобы с устройством ничего не произошло, производители оснащают такие смартфоны жидкостной системой охлаждения и температурными датчиками. Таким образом, даже после 1000 циклов зарядки емкость батареи не падает ниже 80%, а сами смартфоны не перегреваются при зарядке.

Примечательно, что признанные лидеры индустрии в лице Apple и Samsung не заостряют внимание своих поклонников на важности скорости восстановления энергии. iPhone 15 с официальным адаптером питания USB-C мощностью 25 Вт нужно примерно 2 часа, чтобы зарядиться. У Samsung действующий рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S24 Ultra набирает 100% за 65 минут.