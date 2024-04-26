Восемь шагов для победы Украины Курт Волкер

26.04.2024, 22:18

Курт Волкер

Что должны сделать США.

Без сомнения, американские военные уже занимаются предварительным размещением боеприпасов и оборудования, чтобы как можно скорее доставить ключевые элементы помощи.

Это был решающий момент, который не все осознавали и который выявил значительные положительные сдвиги. Около 71% членов Палаты представителей проголосовали «за», что свидетельствует об огромной двухпартийной поддержке Украины со стороны США как на политическом, так и на народном уровне. Несколько конгрессменов, выступавших за принятие этого пакета, подчеркнули растущие связи между Россией, Ираном и Китаем — новой осью авторитарных государств, которые активно работают вместе. Это ясная оценка угрозы, стоящей перед свободным миром.

Кроме того, бывший президент Дональд Трамп дал политическое прикрытие спикеру Джонсону для принятия этого закона во время их встречи 12 апреля. Это явный признак того, что в случае повторного избрания президентом Трамп не хочет унаследовать катастрофу. Он хочет мира, но мира, достигнутого с помощью силы, а не через слабость и капитуляцию.

Вот вам и хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что задержки и трудности с принятием законопроекта о помощи ставят под угрозу национальную безопасность США и должны служить предупреждением: нельзя допустить, чтобы этот процесс затянулся.

Мы больше не должны давать Украине достаточно, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить. Победа Украины необходима для восстановления мира в Европе, сдерживания китайской агрессии в Азии и усиления опасений иранцев по поводу возможности нападения на Израиль в будущем. Необходимо немедленно принять ряд мер:

1. Администрация Байдена должна четко и недвусмысленно поддержать заявление президента Байдена от 12 декабря: «Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Цель Америки — украинская победа. Это послание должно четко и последовательно повторяться на самом высоком уровне правительства США и должно быть подкреплено политическими решениями, необходимыми для того, чтобы сделать это реальностью. В словах президента не должно быть двусмысленности. У нас должна быть стратегическая ясность. Американские чиновники более низкого ранга должны перестать избегать слов «победить», «победа» и «поражение России».

2. Теперь, когда финансирование гарантировано, американские военные должны как можно быстрее наводнить Украину огромным количеством оружия и боеприпасов. Российские вооруженные силы находятся в очень слабом состоянии: плохое оснащение, подготовка, моральный дух и руководство — но в последние месяцы они добились успехов из-за нехватки боеприпасов у Украины. Российские войска должны испытать некоторый «шок и трепет», чтобы понять, что поле боя изменилось и что время не на их стороне. Мы должны начать сдерживать Россию от дальнейшей агрессии, а не уверять ее в том, что мы стремимся избежать «эскалации». Вместо того чтобы беспокоиться о том, что может сделать Путин, Путин должен беспокоиться о том, что можем сделать мы.

3. В рамках этого администрация Байдена должна отменить все искусственные и добровольно наложенные на себя ограничения на помощь Украине. США должны предоставить Украине свои самые дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, которые могут достать до Севастополя, моста через Керченский пролив и российских логистических центров далеко за линией фронта. Они должны прекратить объявлять российскую территорию «запрещенной» для украинских целей, а вместо этого призвать Украину поражать только цели, имеющие военное значение, что соответствует международному праву. Они должны объявить уже списанные самолеты, стоящие в пустыне Аризоны, излишками оборонного имущества и начать поставлять Украине штурмовики A-10, боевые самолеты F-16 и другие летательные аппараты, чтобы создать украинские военно-воздушные силы надлежащего масштаба, способные не допускать в украинское воздушное пространство российские самолеты.

4. Администрация должна тесно сотрудничать с Турцией, Румынией и Болгарией (нашими черноморскими союзниками по НАТО), чтобы расширить возможности разминирования и участвовать в операциях по обеспечению свободы навигации в Черном море. Согласно конвенции Монтре, невоюющие страны могут вводить военные корабли в Черное море на 21 день за один раз. Это позволит обеспечить постоянное присутствие в регионе для сдерживания российских атак на коммерческое судоходство.

5. Франция, США, Великобритания и другие союзники по НАТО должны сформировать «коалицию желающих» для оказания прямой помощи Украине в защите ее городов, гражданского населения и невоенной инфраструктуры от беспилотников, ракет и ракетных атак — так же, как они недавно сделали это с Израилем. Это можно сделать, установив вместе с Украиной «санитарный кордон» в украинском воздушном пространстве, примыкающем к НАТО. Это можно делать, как только с территории НАТО, так и еще и внутри самой Украины. Для нанесения ударов по беспилотным аппаратам, которые направлены лишь на причинение вреда украинскому гражданскому населению и, например, электростанциям, и представляют опасность для соседней территории НАТО, не требуется прямого столкновения с российскими силами. Это потребует лишь участия в гуманитарной защите гражданского населения, а также предотвращения случайных ударов по территории НАТО. Такой кордон может распространиться на сотни миль в воздушном пространстве Украины и усилить защиту Львова, Одессы и Киева, одновременно освободив перегруженные работой и недостаточно вооруженные ракетные бригады страны.

6. Соединенные Штаты должны начать формирование консенсуса в НАТО для того, чтобы увеличить разделение бремени помощи Украине, превратив процесс оказания военной помощи в Рамштайне в механизм НАТО и создав фонд, как предложил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, для обеспечения последовательной военной поддержки Украины, несмотря на заминки в американском и европейском процессах. Соединенные Штаты должны внести свой вклад в этот фонд, но он должен быть основан на том же процентном соотношении, которое применяется для выделения средств на финансирование других бюджетов НАТО, то есть на взносе в размере около 20%.

7. Соединенные Штаты также должны начать формирование консенсуса в НАТО, касающегося приглашения на июльский саммит в Вашингтоне Украины, чтобы как можно скорее начать переговоры о ее вступлении в НАТО. Такое приглашение необходимо: чтобы сказать Владимиру Путину, что он никогда не победит Украину; чтобы помочь разработать стратегию победы Украины; и чтобы заложить основу для будущего европейского мирного урегулирования.

8. Конгресс США должен оперативно одобрить предоставление Украине кредитной линии на сумму до $500 млрд. Помощь США Украине необходима и уместна, но, чтобы избежать пробелов в доступном финансировании в будущем, Конгресс должен заранее предусмотреть право Украины занимать у США средства на свои оборонные нужды. Именно так Соединенные Штаты спасли Великобританию во время Второй мировой войны, и это вполне уместно сегодня в случае с Украиной. Такой шаг также станет сигналом для Путина, что мы можем продержаться дольше России и превзойти ее, что бы она ни делала — поэтому ее авантюра в Украине должна прекратиться.

Голосование в Палате представителей стало переломным моментом, но само по себе оно не гарантирует победу и мир.

За этим должны последовать решительные действия администрации США, чтобы добиться победы Украины и тем самым восстановить условия для постоянного мира, процветания и безопасности во всей Европе, а также для восстановления системы сдерживания на этом континенте, на Ближнем Востоке и в Азии.

Нельзя недооценивать последствия невыполнения этого требования, поскольку они могут быть ужасными.

Курт Волкер, New Voice