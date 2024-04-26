Байден идет на дебаты с Трампом 26.04.2024, 21:38

Президент США заявил, что будет «рад дебатировать».

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что примет участие в дебатах с будущим кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

Это заявление стало самым четким высказыванием Байдена относительно перспективы президентских дебатов накануне выборов, которые состоятся в ноябре этого года.

«Я буду (дебатировать). Я не знаю, когда. Я буду рад с ним дебатировать», – сказал он в интервью телеведущему Говарду Стерну.

Ранее в этом месяце советники кампании Трампа направили письмо в независимую комиссию, которая обычно санкционирует такие мероприятия, с призывом ускорить график дебатов, а также провести больше, чем три раунда дебатов, и начать их в начале предвыборного цикла.

В то же время более десяти ведущих американских новостных организаций также призвали кандидатов публично взять на себя обязательства пойти на дебаты.