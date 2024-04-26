Россия грабит западные компании 1 26.04.2024, 21:28

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Путин передал «Газпрому» российские заводы концернов Ariston и BSH Hausgerate.

Дочерняя компания «Газпрома» получила в распоряжение российские активы итальянской компании Ariston (бренды Ariston, Elco и Chaffoteaux) и немецкой BSH Hausgerate (бренды Bosch, Siemens и NEFF). Указ о передаче бизнеса европейских производителей бытовой техники во временное управление АО «Газпром бытовые системы» подписал Путин, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, структуре государственной газовой монополии передаются 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» и столько же — в уставном капитале ООО «БСХ Бытовые приборы». Указ вступает в силу со дня опубликования.

Завод Ariston находится во Всеволожске Ленинградской области. Предприятие работает 19 лет и выпускает более 600 тыс. приборов в год. В прошлом году прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн рублей, выручка — 9,4 млрд российских рублей. После начала войны России с Украиной генеральным директором ООО «Аристон Термо Русь» был назначен Сергей Кукуть, сменивший иностранного топ-менеджера Эмануэле Джомми.

«БСХ Бытовые Приборы» имеет два завода в Стрельне под Санкт-Петербургом. До войны они выпускали более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Производство ведется с 2007 года. Генеральным директором компании числится Илья Кашин. За 2023 год ее прибыль составила 6,09 млрд рублей, выручка — 2,1 млрд российских рублей.

После вторжения в Украину Bosch Group, в которую входит BSH Hausgerate, остановила заводы в России. Всего у нее было семь предприятий. В местном представительстве объяснили это решение прекращением поставок материалов из Европы, вызванном санкциями. Однако в заявлении Bosch Group, которое приводил Bloomberg, говорилось, что компания решила свернуть деятельность в России из-за того, что ее детали могли быть использованы в «негражданских» целях.

Впоследствии Bosch Group решила продать свои заводы в России. Предприятиями в Стрельне заинтересовались китайские и турецкие производители бытовой техники — Hisense и Can Holding. В конце декабря прошлого года «Коммерсантъ» писал, что Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания «предложила вдвое больше», и сделка находится на финальной стадии.

Другие заводы Bosch Group были проданы холдингу S8 Capital и ФГУП «НАМИ». Речь идет о производстве электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в Энгельсе и предприятии, выпускающем автозапчасти, в Самаре.