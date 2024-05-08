Косово предоставит пакет военной помощи Украине 8.05.2024, 1:03

В него войдут минометные снаряды.

Власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. В него войдут минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что Украина уже получила от Косово первую партию помощи - тактические автомобили и бронетехнику. Второй пакет, который будет содержать минометные снаряды, готовится к передаче.

«Не вдаваясь в детали, я могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте» , - рассказал на встрече с украинскими журналистами в Приштине министр обороны Косово Эюп Мачедонси.

Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию. И в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировки в частично признанной стране. По словам министра, Косово готовится тренировать вторую группу.