закрыть
8 мая 2024, среда, 1:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Косово предоставит пакет военной помощи Украине

  • 8.05.2024, 1:03
Косово предоставит пакет военной помощи Украине

В него войдут минометные снаряды.

Власти Косово анонсировали пакет военной помощи Украине. В него войдут минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм.

Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что Украина уже получила от Косово первую партию помощи - тактические автомобили и бронетехнику. Второй пакет, который будет содержать минометные снаряды, готовится к передаче.

«Не вдаваясь в детали, я могу сказать, что это минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины, тактические машины для поддержки подразделений в Украине в транспортно-оперативном аспекте» , - рассказал на встрече с украинскими журналистами в Приштине министр обороны Косово Эюп Мачедонси.

Также Косово тренирует украинских специалистов по разминированию. И в 2022 году первая группа Центра противоминной деятельности завершила тренировки в частично признанной стране. По словам министра, Косово готовится тренировать вторую группу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс