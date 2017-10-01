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Ирина Геращенко: Украина не довольна возросшим присутствием россиян, белорусов и сербов в ОБСЕ

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  • 1.10.2017, 20:51
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Ирина Геращенко
Фото: ukrafoto.com

Cтраны, которые имеют сантименты к России, не могут быть объективными наблюдателями на Донбассе.

За последний год в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе вдвое выросло количество россиян, в несколько раз — сербов, белорусов, сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью ТСН.

«Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей», — отметила она.

Геращенко добавила, что в миротворческой миссии ООН не может быть россиян.

«Другие страны не являются агрессорами по отношению к Украине. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сантименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но россиян там быть не может», — заявила первый вице-спикер.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.


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