Генетик дал семь простых советов, которые улучшат сон 26.04.2024, 23:55

Эти рекомендации скажутся и на самочувствии в течение дня.

Все знают, что полноценный сон - важен для здоровья. В частности, если долгое время спать менее 7-9 рекомендованных часов, то вы не просто будете не в настроении. Это может истощить организм.

Почему сон важен для организма и что произойдет при его дефиците — рассказывает rbc.ua.

Как сон влияет на организм

Эксперты напоминают: сон - это возможность очищения мозга от разнообразных веществ, накопившихся там в процессе активной жизнедеятельности миллиардов нервных клеток.

В частности, украинский патофизиолог и генетик Виктор Досенко говорит, что, когда такие нервные клетки начинают активно работать, они создают вокруг себя много разных поврежденных белков и молекул. Они исчезают во время сна путем специальной дренажной системы - глимфатической.

Патофизиолог добавляет, что 90% работы глимфатической системы происходит во время сна. То есть глимфатическая система - это как клининговая компания, которая выполняет свою работу ночью.

- Это такое дополнительное научное объяснение, почему нам сон нужен. Эта система не так давно описана, она дает ответ на многие вопросы, почему у людей и у животных при отказе от сна нарушается прежде всего психическое здоровье, возникает депрессия, - говорит Досенко.

Почему не удается заснуть

Специалист отмечает, что лишение человека сна - это ужасная пытка. Люди, которые по профессиональным мотивам не могут спать ночью или у них нехватка ночного сна, имеют более высокий риск возникновения определенных заболеваний, связанных со стрессом.

Также фаза быстрых движений глаз является решающей и кратчайшей во время нашего сна. То есть можно проспать 10 часов, но если в течение этих 10 часов не было этой фазы, высыпания не будет.

Если человек не может заснуть из-за стресса, то следует попробовать физические нагрузки перед сном.

- Интенсивная физическая нагрузка позволяет более эффективно использовать время, которое есть на этот сон. Важна нагрузка на мышцы ног, - добавляет специалист.

Как улучшить сон

Для того, чтобы улучшить свой сон и чувствовать себя лучше, ученый советует следовать следующим советам:

- отложите смартфон и не смотрите в экран по крайней мере за 30 минут до сна,

- не употребляйте тяжелую пищу и алкоголь перед сном,

- не употребляйте кофе за 6 часов до сна,

- прогулки и медитации положительно влияют на улучшение сна,

- проветрите помещение и засыпайте при невысокой температуре воздуха в темноте и тишине,

- старайтесь не нагружать себя ненужными мыслями в постели,

- ложитесь спать в одно и то же время каждый день.