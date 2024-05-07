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Видеофакт: В Калифорнии медведи залезли в авто и навели там свои «порядки»

  • 7.05.2024, 9:41
  • 2,084
Видеофакт: В Калифорнии медведи залезли в авто и навели там свои «порядки»

Животные легко открыли двери.

Курьезный случай произошел в Калифорнии. Двое медведей смогли попасть в припаркованные автомобили. Видео с проникновением в машины опубликовали на Youtube-канале ViralHog.

Инцидент имел место в апреле недалеко от озера Тахо. На видео видно новый Jeep Grand Cherokee и пикап Ram 1500, припаркованные во дворе частного дома.

В машинах оставили продукты питания, что привлекло медведей. Мало того, по неизвестным причинам владельцы не заперли автомобили и это сыграло на руку зверям.

Оказалось, что медведи могут легко открыть двери. Сначала один из хищников залез в Ram 1500, затем другой зверь пробрался на переднее сиденье Jeep Grand Cherokee. Крупные млекопитающие массой 300 кг оказались на удивление проворными и не застряли в авто.

Полакомившись продуктами, звери исчезли в лесу. Конечно, автомобили пострадали от действий медведей, хотя и не очень сильно. В их салоне повреждена отделка, да и на кузове появились царапины.

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