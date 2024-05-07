«Отвага входит в тариф проката?» 3 7.05.2024, 9:50

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Иллюстрационное фото kp.by

Парень на электросамокате совершил опасный маневр на проспекте Независимости.

С электросамокатами в Минске интересная штука. Кикшеринговые компании, которые и дают электросамокаты в аренду, активнее всех указывают на то, что их использование должно соответствовать и Правилам дорожного движения, и нормам поведения на дорогах и тротуарах. ГАИ высказывается в том же ключе. Но всегда найдется кто-то, кто идет против тенденций. Он-то и попадает в итоге в центр внимания, пишет Onliner.

Видео в редакцию прислал читатель. Дело было 28 апреля, в воскресенье, в самом центре Минска, вблизи Октябрьской площади. Восемь полос проспекта Независимости, парень на электросамокате пересек их все, чтобы попасть на другую сторону. А затем чинно покатил по тротуару улицы Энгельса.

— Вот почему самокатчики всех бесят. Отвага входит в тариф проката? — задается вопросом читатель.

Нужно отметить, что пересечь дорогу по подземному пешеходному переходу с электросамокатом бывает действительно непросто. А если нет пандуса, то совсем беда. У парня на самокате была альтернатива: 400 метров в сторону цирка или в обратную, к улице Комсомольской, и можно было бы переехать проспект по регулируемому наземному переходу.