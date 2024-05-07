Время Х приближается: где Россия готовит удар, а где будет имитация 7.05.2024, 10:04

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Анализ летней кампании оккупантов и ВСУ.

Провалив задачу Путина по захвату Часова Яра до 9 мая, россияне стремятся одержать хоть какую-то победу к «победобесию». Но с этим у врага проблемы, поскольку Силы обороны Украины держат удар оккупанта, еще и наносят ответные удары. О ситуации на фронте, ближайших перспективах ВСУ и оккупантов и влиянии американской помощи на фронт - в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Олег Жданов:

Наступление не завтра

— На ближайшие месяцы главной задачей для нас является стабилизация фронта и перехват инициативы. Второй пункт не состоит в том, что завтра мы перейдем в контрнаступление. Наша задача – остановить врага и начать наносить ему такие потери, когда у него начнет рушиться система обороны. То есть когда потери будут превышать возможности врага по их восполнению – как в вооружении, так и в личном составе.

К тому же сейчас россияне берегут ракеты до начала ввода в бой основных сил и их большого наступления, которое ожидается в конце мая - начале июня. Именно тогда россияне, вероятно, будут наносить масштабные ракетные удары. То есть, чтобы был комплексный удар - и на востоке, и с применением ракет, и возможно рейдовые действия вражеских войск на Слобожанском оперативном направлении.

Мобресурс у россиян есть. Но они не могут им сразу воспользоваться. Ибо его нужно сначала достать из общества, поставить в строй, вооружить, обмундировать, посадить на технику и научить. То есть ресурс есть, но возможности им воспользоваться очень и очень ограничены. Даже если они сейчас начнут собирать войско, то еще 300 тысяч будут готовить как минимум полгода.

А имеющимися силами на сегодняшний день россияне могут только то, что сейчас делают. Да, возможны рейдовые действия на Слобожанском направлении. Это будет похоже на разведку боем с целью создания иллюзии попытки прорвать нашу оборону, чтобы мы не могли перебросить войска из Слобожанского или Северского направления.

Максимум, на что способны россияне на Слобожанском направлении - это нарастить группировки с 30 до 50-70 тысяч. На рейдовых действиях этого хватит, но не больше.

Относительно главного удара россиян. Враг сосредоточил на Бахмутском направлении 40 тысяч. Но их не так-то просто ввести в бой. Поэтому формирование плацдармов для предстоящего летнего наступления – в районе Часова Яра и Очеретино – идет очень медленно и тяжело у врага. Поэтому возможно, что наступление перейдет в затяжные позиционные бои.

Фронт сегодня

Очень тяжелые бои на отрезке Часова Яра. Враг давит безумными темпами. Но мы держим позиции, и фронт не колеблется. Россияне пытаются с юга обойти Часов Яр вдоль трассы на Константиновку, но у них ничего не получается – мы отбиваем все атаки.

Что касается захвата Часова Яра, то у них уже новая цифра. Захватить город к 16 мая – это визит путина в Пекин. А по последней информации, до 9 мая враг хотел хоть что-нибудь взять, если удастся. Так что в этом смысле у врага дела плохи.

На Купянском направлении наши войска оставили несколько позиций в Кисливке. Там у врага есть частичный тактический успех.

На Авдеевском направлении наибольший частичный успех враг имел в Нетайлово. Наши войска оставили несколько позиций.

На других оперативных направлениях линия фронта без изменений. Мы держимся. И постепенно начинают поступать боеприпасы и снимаются лимиты. Это самое главное. То есть мы можем более или менее уверенно говорить об организации огневого поражения врага.

Помощь до конца года и на перспективу

Что касается помощи, которая нам уже поступает, то мы сейчас получаем стабилизационный пакет, благодаря которому мы начинаем понемногу приходить в себя в обороне. Этот пакет на несколько месяцев позволит нам выровнять ситуацию. А уже получение следующего пакета, который анонсировал Ллойд Остин на 6 млрд долларов, позволит нам начать формирование гвардии наступления. Как это было годом ранее.

Основная сложность состоит в том, что технику нужно погрузить, перевезти, разгрузить, распределить и при необходимости еще и научить личный состав пользоваться этими видами вооружения и техники. Этот крупный пакет может быть приурочен к юбилейному саммиту НАТО, который состоится в начале июля в Вашингтоне.

Кстати, с принятием американского законопроекта на 61 млрд, мы можем более-менее спокойно себя чувствовать до конца текущего года. Этого будет достаточно. Также в этом пакете есть доля капитала, который сегодня вкладывается в ВПК Соединенных Штатов. А это может свидетельствовать о долгосрочных пакетах помощи на основании заключения контрактов.