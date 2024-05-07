«Хуже борщевика»: белорус рассказал в TikTok, как избавиться от одуванчиков на участке 7.05.2024, 9:55

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Что нужно делать?

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором поделился способом избавления от одуванчиков на приусадебном участке. В комментариях к видео одни соглашались, что метод поможет, другие же говорили, что его надо применять иначе, отмечает telegraf.news.

«Я все хожу, выкорчевываю эти одуванчики, не знаю, как бороться с ними на участке. Сейчас подсыпал соли на одуванчики, в течение недели должны пропасть. Просто обычная соль. Буду наблюдать, потом запишу видос», — пообещал автор.

Один из комментаторов отметил, что с одуванчиками непонятно, а вот крапиву соль выводит.

«Даже не надейтесь, щепоткой соли цветочки эти не выведешь, если только все засыпать солью, мы тоже пробовали», — написала пользовательница TikTok.

Другая тоже порекомендовала больше сыпать соли для избавления от одуванчиков: «Надо пачками, и засохнут, я так делала».

Еще один комментатор отметил, что эти растения «хуже борщевика». Кто-то же подтвердил, что метод с солью работает, только надо иначе использовать вещество: «Надо развести сильно соленую воду и опрыскать при ярком солнце».

«Я солью у родителей на кладбище за лето все сорняки на нет извела», — написала другая комментаторша.

Еще один юзер TikTok посоветовал использовать солярку: «Как-то приехал на дачу, поставил машину, а у меня чуть бак подтекал. И там, где капала соляра, метр на метр — вообще ничего не растет. Ну, где-то два литра выкапало».