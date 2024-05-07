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США отреагировали на учения РФ с ядерным оружием

  • 7.05.2024, 9:52
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США отреагировали на учения РФ с ядерным оружием

Путину порекомендовали самый простой способ уберечь свою армию.

В США считают российскую ядерную риторику безрассудной и безответственной. Со схожими заявлениями выступили представители Белого дома, Госдепартамента и Пентагона после объявления РФ о проведении учений в Южном военном округе с  «практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия».

«Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, — то самый легкий способ избежать этого, — это просто вывести свои войска», — заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, cообщает «Голос Америки».

По его словам, для лидера ядерной державы «безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование». Кирби отметил, что несмотря на заявления Москвы, Вашингтон не видит ничего, чтобы заставило США изменить свою позицию стратегического сдерживания.

«Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также — никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Я бы еще раз сказал: это пример той безответственной риторики, которую мы видели со стороны России в прошлом. Это совершенно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью. И вы знаете, мы не увидели никаких изменений в их положении стратегических сил. Разумеется, мы продолжим наблюдение. Но это всего лишь безответственная риторика», — отреагировал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

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