«Сделала зубы за ваши налоги» 1 7.05.2024, 9:27

26-летняя многодетная мать потратила материнский капитал на стоматолога.

Родив четверых детей, жительница Жлобина Кристина Чеславская осталась практически без зубов. Разумеется, отсутствие красивой улыбки — большая проблема для 26-летней женщины.

Решить ее она смогла, воспользовавшись материнским капиталом. Об этом женщина рассказывает в своих соцсетях.

Указ о семейном (материнском) капитале в Беларуси вступил в силу в 2015 году. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года, семье на депозитный счет начисляется сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов. Позже срок действия программы был продлен до 31 декабря 2024 года. Сейчас размер материнского капитала не привязан к иностранной валюте, он зависит от уровня роста потребительских цен и индексируется каждый год 1 января. В 2024-м его размер утвержден на уровне 31 480 рублей.

Предполагалось, что эти деньги можно будет потратить после совершеннолетия ребенка — например, на его образование. Однако есть ряд ситуаций, в которых позволяют использовать материнский капитал досрочно.

Именно этой возможностью и воспользовалась Кристина. Женщина делала себе новые зубы из металлокерамики в государственной клинике, поэтому получилось гораздо дешевле, чем было бы в частной. Однако сумма все равно впечатляет — 10 300 рублей.

Так улыбка выглядела «до». Скриншот видео в тиктоке

Алгоритм действий она описывает так:

— Сначала нужно пойти в бесплатную городскую стоматологию и там взять у заведующего отделением разрешение на имплантацию или протезирование. Потом с этим разрешением идешь в «одно окно» и ждешь месяц, пока разрешат потратить материнский капитал. Когда разрешение будет у тебя, ты идешь в клинику и заключаешь договор. После этого идешь со всеми документами в банк, где у тебя семейный капитал, и даешь документы, чтобы перечислили деньги в клинику. Перечислять будут 40 дней.

Хейтеры часто пишут женщине, что она рожала только для того, чтобы решить вопрос с зубами. Ее это очень возмущает:

— Я поняла, что для вас многодетные рожают только за деньги, за семейный капитал, за квартиру, ну и за бесплатные какие-то бонусы от государства. Будь то детское питание, бесплатные подгузники или какая-то финансовая адресная помощь нуждающимся.

Молодая мать объясняет, что родила четырех детей не потому, что ей были нужны деньги. А потому, что сама росла в семье одна и очень хотела брата или сестру. Поэтому еще в малом возрасте знала, что у нее будет большая семья.

— Перед тем, как писать комментарий, что я родила ради денег, зубы себе поставила — напишите мне в личные и узнайте у меня, зачем я рожаю, как так получилось. А есть ли у нас квартира, машина, телефоны у детей, есть ли у них одежда, еда? Мне кажется, нужно быть сумасшедшей, чтобы рожать ради зубов!

При этом Кристина иронизирует над такими претензиями общества и даже в описании своей странички в инстаграме написала: «Сделала зубы за ваши налоги».

Женщина уверена, что на плохое состояние ее зубов негативно повлияли четыре беременности за относительно небольшой промежуток времени.

— Я считаю, что женщина, которая рожала, как никто имеет право распоряжаться семейным капиталом и потратить его на свое здоровье. Ведь мы рожаем детей и жертвуем своим здоровьем.