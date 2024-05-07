Зеркальная трясучка Телеграм-канал «СерпомПо»

7.05.2024, 9:31

Теперь в Кремле новые «зеркальщики» сидят.

«Зеркальный ответ» - языковое клише обитателей здания на Смоленке. Дипломатов ДБ-школы.

Вот и сегодня, опять – «право реагировать зеркально», если где-то появятся американские ракеты – тотчас прибежать туда со своими. Все та же «зеркальная трясучка».

Допустим, разместили США свои РСМД в Европе. В ответ Путин приказал поставить свои. Это уже было при Брежневе. Выяснилось, что американские РСМД из Европы долетают до целей в СССР, а советские только до Европы, до США нет. Закончилась история правильным соглашением Горбачев-Рейган 1987 года.

Теперь в Кремле новые «зеркальщики» сидят. Давайте, давайте. Принимайте воинственные позы. Дергайте дремлющего тигра за усы. Заставьте его, наконец, проснуться – пусть он поставит свои страны на военные рельсы и покажите ему тогда мощь со своими двумя процентами мировой экономики.

Вы, прежде чем «зеркалами» трясти, на себя в зеркало посмотрите.

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